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中方：印度应立即撤回越界边防部队

避免造成更严重后果

【中新社北京7月5日电 (梁奕)】中国外交部发言人耿爽5日在例行记者会上称，印度方面应立即将所有越界边防部队撤回边界线印方一侧，这是解决当前事件的前提和基础，以避免发生更加严重的事态，造成更加严重的后果。有记者提问，近日有印度媒体报道，印度陆军发言人发表声明称，此次对峙并非中印自1962年以来对峙时间最长的一次。印中两国两军关系管理得非常好。此外，上个月印度总理莫迪曾经表示，中印两国之间尽管有边界问题，但40年来未发一枪一弹。中方对此有何评论？是否认为此次事件会对中印关系造成严重影响？

耿爽对此指出，解决边界问题符合中印两国根本利益，是双方一直在努力实现的战略目标。“事实上，中印之间一直通过边界问题特别代表会晤机制探讨边界问题的解决办法，同时也共同采取措施维护了边境地区的和平与安宁。”耿爽强调，此次印军非法进入边界锡金段已定边界一侧，性质非常严重。中方通过外交和边防会晤渠道向印方提出严正交涉。目前，印军仍停留在中国领土上，事态仍未解决。中方再次重申，印方应立即将所有越界边防部队撤回边界线印方一侧，这是解决当前事件的前提和基础，以避免发生更加严重的事态，造成更加严重的后果。