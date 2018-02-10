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中方称国际社会应为促进

马尔代夫稳定和发展发挥建设性作用

【中新社9日讯】中国外交部发言人耿爽9日在例行记者会上表示，当前马尔代夫发生的事态是马内政，国际社会应在尊重马主权和马方意愿基础上，为促进马稳定和发展发挥建设性作用，而不是相反。

耿爽当天介绍，2月8日，中国外交部长王毅在北京会见来华访问的马尔代夫总统特使、经济发展部长萨伊德。萨伊德介绍了马当前国内局势，表示马政府致力于维护法治和秩序，自主解决本国面临的问题，实现国家稳定和发展。马方有能力全力保护在马中国人员和机构安全。

耿爽介绍，王毅表示，中国关注马国内形势演变，相信马政府和人民有智慧和能力妥善处理面临的问题，依法恢复国家正常秩序。中方不干涉马内政，这也是联合国宪章规定的国际关系基本准则。我们支持马政府同马有关各方通过对话协商解决分歧，维护好国家的独立、主权和正当权益。国际社会应在尊重马方意愿基础上，为促进马稳定和发展发挥建设性作用。中方迄今为马经济社会发展提供了无私帮助，中马合作惠及马全体人民。我们希望中马全面友好合作伙伴关系健康稳定发展下去。会见前，外交部副部长孔铉佑同萨伊德举行了会谈。