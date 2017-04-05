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中方回应印度邀达赖赴中印边界争议区:

印违背承诺挑起争端

【中新社5日讯】受印度所谓的“阿鲁纳恰尔邦”政府邀请，达赖近日赴中印边界东段印占争议区活动。中国外交部发言人华春莹5日在例行记者会上回应称，此举不仅违背了印方在涉藏问题上的承诺，而且进一步挑起边界争端，中方要求印方立即停止利用达赖损害中方利益的错误行为。

华春莹表示，印方不顾中方关切，执意安排达赖到中印边界东段争议地区活动，严重伤害中方利益和中印关系，中方对此坚决反对，并将向印方提出严正交涉。

华春莹强调，中方对中印边界东段地区的立场是一贯和明确的。印方非常清楚十四世达赖所扮演的角色，安排他到敏感的中印领土争议地区活动，不仅违背了印方在涉藏问题上的承诺，而且进一步挑起边界争端，与两国关系的良好发展势头背道而驰，不会给印方带来任何好处。

“中方将采取必要措施坚定维护自身领土主权和正当权益。我们要求印方立即停止利用达赖损害中方利益的错误行为，不要炒作扩大两国间的敏感问题，不要人为破坏边界谈判和两国关系的基础，以实际行动维护中印关系大局。”华春莹说。