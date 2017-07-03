Monday, July 3rd, 2017 | Posted by

中方回应印军越界：将采取一切必要措施维护主权

【中新网7月3日电】 据外交部网站消息，今天，外交部发言人耿爽表示，印军越界事件发生在中印边界锡金段已定边界，中方将采取一切必要措施维护中国的领土主权。

外交部今天举行新闻发布会，有记者提问：关于印军越界事件，请问中方为什么认为这次印度边防部队在中印边界锡金段越界行为的性质比以往更严重？

耿爽表示，此次印军越界事件发生在中印边界锡金段已定边界，与以往双方边防部队在未定界地区的边境摩擦对峙有本质不同。

耿爽强调，中方已多次向印方提出严正交涉，要求印方遵守边界条约规定，尊重中方的领土主权，立即将越界的边防部队撤回边界线印方一侧。

还有记者提问：有中国媒体评论文章称，中印僵局目前的严重性不排除会导致战争的可能性。你对此有何评论？

耿爽表示，关于印度边防部队非法越界进入中方境内事，作为一条原则，对于媒体发表的一些言论，外交部不会事事都作出评论和回应。

耿爽强调，中国官方已经多次阐明立场，要求印方立即将越界印方人员撤回到中印边界印方一侧。中方将采取一切必要措施维护中国的领土主权，这一点是毫无疑问的。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186482

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