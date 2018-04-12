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中央军委在南海海域举行海上阅兵

习近平：把人民海军全面建成世界一流海军

【中新社12日讯】12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，展示人民海军崭新面貌，激发强国强军坚定信念。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。

习近平强调，在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。要深入贯彻新时代党的强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚定不移加快海军现代化进程，善于创新，勇于超越，努力把人民海军全面建成世界一流海军。

9时许，习近平来到海军某驱逐舰支队码头，登上执行检阅任务的长沙舰。习近平在飞行甲板检阅舰艇仪仗队。随后，检阅舰鸣笛起航，在护卫舰艇拱卫下，向阅兵海域进发。

此刻，人民海军48艘战舰铁流澎湃，76架战机振翅欲飞，10000余名官兵雄姿英发……这是新中国历史上规模最大的海上阅兵，是新时代人民海军的豪迈亮相。

10时许，检阅舰到达预定海域。海军司令员沈金龙、政治委员秦生祥报告海上编队集结完毕，习近平下达检阅开始的命令。