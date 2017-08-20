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中国首枚金砖题材邮票在厦门首发

【中新网厦门】《金砖国家领导人厦门会晤》纪念邮票1套1枚及配套绢质小版票19日由中国邮政在厦门首发。

这是中国第一枚金砖题材邮票，是福建历史上第一枚国际性大会纪念邮票和绢质小版票，与“G20杭州峰会”和“一带一路”国际高峰论坛纪念邮票成系列专题邮票。

邮票以2017年金砖国家领导人厦门会晤名称和会标标志为主设计元素，并精选以鼓浪屿、厦门大学、集美学村等最具厦门代表性的风光、人文标志元素为辅助进行设计。前景主要元素为“海上花园”鼓浪屿的日光岩、建筑群、翩翩飞翔的白鹭和厦门大学的建筑；远处的环岛路、集美学村建筑等，充分展现厦门特色与风貌，以及福建、厦门建设成就，又寓意金砖国家以厦门会晤为新的起点，面向大海，扬帆起航，携手未来的美好前景。

该套邮票还发行了小版票，并采用特殊的绢质来印制邮票。《金砖国家领导人厦门会晤》纪念邮票绢质小版票的版边设计采纳了厦门市的摄影家朱清福老先生拍摄的鼓浪屿全景图。2003年中国曾发行《鼓浪屿》特种邮票，鼓浪屿于今年7月通过世界遗产组织大会审核、成功“申遗”后，今次是再度登上纪念特种邮票图稿。厦门此前多次登上过邮票。随着金砖国家领导人第九次会晤即将在厦门举行，中国邮政还将发行一系列版式不同，但都含“厦门”元素的邮品，包括原地封、极限片、绢质小版折、大版册、明信片等。