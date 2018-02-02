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中国成功发射

首颗电磁监测试验卫星“张衡一号”

【中新网】中国长征二号丁运载火箭2日15时51分在酒泉卫星发射中心成功发射，将包括电磁监测试验卫星“张衡一号”在内的7颗卫星送入太空。

中国国家国防科技工业局系统工程司副司长赵坚介绍，“张衡一号”是中国首颗观测与地震活动相关电磁信息的卫星，用于监测全球空间电磁场、电离层等离子体、高能粒子沉降等物理现象，为地震机理研究、空间环境监测和地球系统科学研究提供新的技术手段。

卫星取名“张衡一号”是为纪念中国古代科技代表人物张衡。史料记载，公元132年张衡发明了世界上最早的地动仪，开创了世界地震勘测研究的先河。

“张衡一号”由中国航天科技集团所属五院航天东方红卫星有限公司抓总研制。该公司总监周峰介绍，卫星本体呈立方体构型，总重量约730千克，将运行于距地500千米左右的太阳同步轨道上，每5天实现对地球上同一地点的重访。

“张衡一号”携带的有效载荷为3类8台套，分别是高精度磁强计、感应式磁力仪、电场探测仪、等离子体分析仪、朗缪尔探针、GNSS掩星接收机、三频信标和高能粒子探测器，上述仪器的总体技术指标达到国际先进水平。