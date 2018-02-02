Friday, February 2nd, 2018 | Posted by

中国成功发射
首颗电磁监测试验卫星“张衡一号”

中国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空，进入预定轨道。这标志中国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一

中国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空，进入预定轨道。这标志中国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一

 

【中新网】中国长征二号丁运载火箭21551分在酒泉卫星发射中心成功发射，将包括电磁监测试验卫星“张衡一号”在内的7颗卫星送入太空。

中国国家国防科技工业局系统工程司副司长赵坚介绍，“张衡一号”是中国首颗观测与地震活动相关电磁信息的卫星，用于监测全球空间电磁场、电离层等离子体、高能粒子沉降等物理现象，为地震机理研究、空间环境监测和地球系统科学研究提供新的技术手段。

卫星取名“张衡一号”是为纪念中国古代科技代表人物张衡。史料记载，公元132年张衡发明了世界上最早的地动仪，开创了世界地震勘测研究的先河。

张衡一号”由中国航天科技集团所属五院航天东方红卫星有限公司抓总研制。该公司总监周峰介绍，卫星本体呈立方体构型，总重量约730千克，将运行于距地500千米左右的太阳同步轨道上，每5天实现对地球上同一地点的重访。

张衡一号”携带的有效载荷为38台套，分别是高精度磁强计、感应式磁力仪、电场探测仪、等离子体分析仪、朗缪尔探针、GNSS掩星接收机、三频信标和高能粒子探测器，上述仪器的总体技术指标达到国际先进水平。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205427

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