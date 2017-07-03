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中国国防部回应“美军舰擅入西沙”：

明知故犯屡教不改

【中新网7月3日电】 据国防部新闻局官方微博消息，国防部新闻发言人吴谦就美国军舰擅自进入中国西沙群岛领海发表谈话。吴谦指出，在地区国家的共同努力下，南海局势趋缓降温。但“树欲静而风不止”，美方明知故犯、屡教不改，再次派军舰进入中国领海，所作所为严重损害双方战略互信。

吴谦表示，7月2日，美国海军“斯坦塞姆”号导弹驱逐舰未向中国政府申请，擅自进入中国西沙群岛领海。中国海军“洛阳”号导弹护卫舰、“宿迁”号导弹护卫舰、“台山”号扫雷舰和两架歼-11B战斗机当即行动，对美舰予以警告驱离。

中国政府早在1996年5月就根据《中华人民共和国领海及毗连区法》公布了西沙群岛的领海基线。美方执意派军舰擅自进入中国领海挑衅，是严重的违法行为。中国国防部对此表示坚决反对。

吴谦强调，当前，在地区国家的共同努力下，南海局势趋缓降温。但“树欲静而风不止”，美方明知故犯、屡教不改，再次派军舰进入中国领海，所作所为严重损害双方战略互信，严重破坏中美两军关系发展的政治氛围，严重危及双方一线官兵的安全，严重破坏地区和平稳定。

中国军队将根据国家安全所受威胁的程度，强化各项防卫能力建设，加大海空巡逻警戒力度，坚定捍卫国家的主权和安全。