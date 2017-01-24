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中国国务院侨务办公室主任发表2017年新春贺词 裘援平：携手共进 同圆共享中国梦

【本报讯】在鸡年春节即将到来之际，中国国务院侨务办公室主任裘援平发表新春贺词，向广大归侨侨眷、海外侨胞及其亲朋好友致以亲切的问候和新春的祝福。中新社报道，贺词全文如下：

亲爱的侨胞们、朋友们：

金鸡报晓，大地回春，中华民族传统的新春佳节就要到了。我代表中华人民共和国国务院侨务办公室，向世界各地的华侨华人朋友，向所有的归侨侨眷致以节日的问候和新春的祝福，祝大家鸡年身体健康、阖家幸福、吉祥如意！

侨胞朋友们，2016年的背影渐渐远去，但留下的足迹却是坚实厚重的。

这是发展的足迹，中国经济缓中趋稳、稳中向好，增长速度稳居世界前列，各项改革举措快马加鞭，简政放权激发市场活力，大众创业、万众创新方兴未艾，1000多万人摆脱贫困，人民生活持续改善，实现“十三五”规划“开门红”。

这是拼搏的足迹，里约奥运赛场舞动龙的豪迈，中国健儿顽强拼搏、奋勇争先，中国女排再次登上最高领奖台，续写了中国体育史上新辉煌，诠释了中华民族自强不息、追求卓越的精神品格。

这是进步的足迹，量子科学实验卫星“墨子号”飞向太空，“悟空”号在轨运行一年，“中国天眼”落成启用，神舟十一号和天宫二号遨游星汉，树立起中华民族飞天梦想一座座丰碑，为人类创新创造增添了一抹抹“中国红”。

这是开放的足迹，中国特色大国外交长袖善舞，坚决维护领土主权和海洋权益，“一带一路”建设稳步推进，亚洲基础设施开发银行正式开张，二十国集团峰会在西子湖畔举办，中国方案赢得世界喝彩，中国声音更加铿锵有力。

这是坚定的足迹，全面依法治国快速推进，全面从严治党深入人心，“打虎拍蝇”反腐败利剑高悬，党风政风社会风气持续好转，社会公平正义得到维护，人民办事更加便捷高效，老百姓满意度不断提升。

这是共同的足迹，海外侨胞和归侨侨眷造福桑梓，以家国情怀为中国发展增砖加瓦，为中外友好合作铺路搭桥，为捍卫民族核心利益奔走呼号，为中华文化海外传承辛勤耕耘，汇聚成海内外中华儿女同圆共享民族复兴梦的宏大力量！我谨向你们表示最衷心的感谢和最崇高的敬意！

家国思切切，唯有故乡人。在这举国欢庆的美好时刻，我们更加思念远在海外的兄弟姐妹、异国他乡的父老乡亲，你们的平安幸福是我们最大的牵挂。在过去的一年里，国务院侨办以爱侨为侨护侨的真情付出，推进侨务法治建设，深入实施“惠侨工程”，继续推进“繁荣中餐”、“中医关怀”等计划，致力改善侨界民生，支持海外华文教育，丰富侨胞文化生活，创新侨务引智引资机制，助力侨胞事业发展，打造出“华助中心”、“华星艺术团”、“侨梦苑”、“科技创新委员会”等平台载体，搭建起中国侨网、“侨宝”客户端、“侨之家”微信公众号、专项工作网站等综合信息服务网络，进一步拓展为侨服务内容和覆盖面，努力为海外侨胞和归侨侨眷提供更贴心的服务。

2017年是充满希望、值得期待的一年。我们将一如既往地关注海外侨胞和归侨侨眷所思、所想、所急，拼尽全力履职尽责，全心全意为侨服务，让海外侨胞和归侨侨眷更好地搭乘中国发展的快车，更多地分享民族复兴的成果，在同圆共享中国梦的道路上携手共进！

侨胞们、朋友们，春节快乐，幸福安康！