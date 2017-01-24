Tuesday, January 24th, 2017 | Posted by

中国国务院侨务办公室主任发表2017年新春贺词 裘援平：携手共进 同圆共享中国梦

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在2017年新春佳节即将到来之际，中国国务院侨务办公室主任裘援平在北京发表农历丁酉鸡年新春贺词，向世界各地的华侨华人，向归侨侨眷致以节日的问候和新春的祝福。

 

【本报讯】在鸡年春节即将到来之际，中国国务院侨务办公室主任裘援平发表新春贺词，向广大归侨侨眷、海外侨胞及其亲朋好友致以亲切的问候和新春的祝福。中新社报道，贺词全文如下：

亲爱的侨胞们、朋友们：

金鸡报晓，大地回春，中华民族传统的新春佳节就要到了。我代表中华人民共和国国务院侨务办公室，向世界各地的华侨华人朋友，向所有的归侨侨眷致以节日的问候和新春的祝福，祝大家鸡年身体健康、阖家幸福、吉祥如意！

侨胞朋友们，2016年的背影渐渐远去，但留下的足迹却是坚实厚重的。

这是发展的足迹，中国经济缓中趋稳、稳中向好，增长速度稳居世界前列，各项改革举措快马加鞭，简政放权激发市场活力，大众创业、万众创新方兴未艾，1000多万人摆脱贫困，人民生活持续改善，实现“十三五”规划“开门红”。

这是拼搏的足迹，里约奥运赛场舞动龙的豪迈，中国健儿顽强拼搏、奋勇争先，中国女排再次登上最高领奖台，续写了中国体育史上新辉煌，诠释了中华民族自强不息、追求卓越的精神品格。

这是进步的足迹，量子科学实验卫星“墨子号”飞向太空，“悟空”号在轨运行一年，“中国天眼”落成启用，神舟十一号和天宫二号遨游星汉，树立起中华民族飞天梦想一座座丰碑，为人类创新创造增添了一抹抹“中国红”。

这是开放的足迹，中国特色大国外交长袖善舞，坚决维护领土主权和海洋权益，“一带一路”建设稳步推进，亚洲基础设施开发银行正式开张，二十国集团峰会在西子湖畔举办，中国方案赢得世界喝彩，中国声音更加铿锵有力。

这是坚定的足迹，全面依法治国快速推进，全面从严治党深入人心，“打虎拍蝇”反腐败利剑高悬，党风政风社会风气持续好转，社会公平正义得到维护，人民办事更加便捷高效，老百姓满意度不断提升。

这是共同的足迹，海外侨胞和归侨侨眷造福桑梓，以家国情怀为中国发展增砖加瓦，为中外友好合作铺路搭桥，为捍卫民族核心利益奔走呼号，为中华文化海外传承辛勤耕耘，汇聚成海内外中华儿女同圆共享民族复兴梦的宏大力量！我谨向你们表示最衷心的感谢和最崇高的敬意！

家国思切切，唯有故乡人。在这举国欢庆的美好时刻，我们更加思念远在海外的兄弟姐妹、异国他乡的父老乡亲，你们的平安幸福是我们最大的牵挂。在过去的一年里，国务院侨办以爱侨为侨护侨的真情付出，推进侨务法治建设，深入实施“惠侨工程”，继续推进“繁荣中餐”、“中医关怀”等计划，致力改善侨界民生，支持海外华文教育，丰富侨胞文化生活，创新侨务引智引资机制，助力侨胞事业发展，打造出“华助中心”、“华星艺术团”、“侨梦苑”、“科技创新委员会”等平台载体，搭建起中国侨网、“侨宝”客户端、“侨之家”微信公众号、专项工作网站等综合信息服务网络，进一步拓展为侨服务内容和覆盖面，努力为海外侨胞和归侨侨眷提供更贴心的服务。

2017年是充满希望、值得期待的一年。我们将一如既往地关注海外侨胞和归侨侨眷所思、所想、所急，拼尽全力履职尽责，全心全意为侨服务，让海外侨胞和归侨侨眷更好地搭乘中国发展的快车，更多地分享民族复兴的成果，在同圆共享中国梦的道路上携手共进！

侨胞们、朋友们，春节快乐，幸福安康！

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173814

Posted by on Jan 24 2017. Filed under 中港台新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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