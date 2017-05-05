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中国国产大飞机C919成功首飞

【中新社上海5月5日电 (记者 张素)】中国国产大飞机C919，5日15时19分稳健降落在上海浦东国际机场第四跑道。这是中国首款完全按照适航标准和主流市场标准研制的单通道干线飞机，C919首飞机组报告：飞机空中动作一切正常，首飞圆满成功。

当日14时，C919首架机从机场跑道腾空而起，机上成员有机长蔡俊、副驾驶吴鑫、观察员钱进以及试飞工程师马菲和张大伟。飞机飞行了79分钟，完成全部预定试飞科目并安全返航着陆。

C919大型客机设计定位于航空运输市场最主流的150座级单通道市场，基本型混合级布局158座，全经济舱布局168座；标准航程4075公里，增大航程5555公里。

专家指出，C919大型客机成功首飞意味着中国实现了民机技术集群式突破，形成了中国大型客机发展核心能力。

自2008年7月研制以来，C919的设计者走出“中国设计、系统集成、全球招标、逐步提升国产化”的发展道路，坚持“自主研制、国际合作、国际标准”技术路线，攻克了包括飞机发动机一体化设计、主动控制技术等在内的100多项核心技术。

据统计，共有200多家企业、近20万人参与研制，C919项目还推动国际航空企业与国内企业组建16家合资企业，带动动力、航电、飞控、电源、燃油、起落架等机载系统产业发展。

C919大型客机成功首飞也标志着该项目全面进入研发试飞和验证试飞阶段。中国商用飞机有限责任公司方面表示，计划将6架试验机投入试飞，接下来将全面开展失速、动力、性能、操稳、飞控、结冰、高温高寒等科目的试飞工作。第二架试飞飞机计划在2017年下半年完成首次飞行。