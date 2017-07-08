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世界最长跨海大桥港珠澳大桥主体工程贯通

【中新网珠海7月7日电 (记者 邓媛雯)】备受瞩目的港珠澳大桥继去年9月大桥主体工程桥梁工程全线贯通后，世界最长、埋入海底最深、综合技术难度最高的沉管隧道–港珠澳大桥海底隧道今天也实现了贯通，这意味着港珠澳大桥主体工程已全部贯通，港珠澳大桥具备了2017年底通车条件。港珠澳大桥东连香港、西接珠海、澳门，是集桥、岛、隧为一体的超级跨海通道，由粤港澳三地首次合作共建。大桥设计使用寿命120年，能抗16级台风、8级地震。港珠澳大桥全长55公里，其中，主体工程包括22.9公里的桥梁，2个面积为10万平米的人工岛和一条长达6.7公里的海底沉管隧道。今天，港珠澳大桥管理局局长朱永灵宣布，港珠澳主体工程大桥海底隧道正式贯通。贯通仪式后，记者随港珠澳大桥建设者一起乘坐电瓶车“畅游”了隧道。沿着一段露天隧道徐徐而下，电瓶车以15公里的时速行驶在港珠澳大桥的海底隧道中，从西人工岛入口行驶至东人工岛出口，大概耗时20分钟左右。记者看到，整个隧道分别有两个行车洞，每个行车洞均按三车道修建，两行车洞中间还有一个4米高和4米宽的中间服务管廊。在隧道上方，有一根大大地通风管道不断地作业，电瓶车行驶在隧道里能够感受到凉风习习。隧道两边部分墙体已铺设了白色的防火板。港珠澳大桥管理局工程总监张劲文表示，如果天气好的话，桥面铺装工作预计可在8月完成，隧道的铺装工作也将尽快开展。此外，交通工程正有条不紊地推进，港珠澳大桥具备了今年年底通车的条件。