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韩宪法法院通过总统弹劾案

朴槿惠成为韩国历史上首位被成功弹劾的女总统

【中新网3月10日电 】综合报道，当地时间本月10日上午10点，韩国宪法法院开庭对总统弹劾案进行宣判，宣读总统弹劾案最终判决书内容，并在最后宣读判决结果。

最终，大法官李贞美宣布总统弹劾案获得通过，朴槿惠被立即免去总统职务。朴槿惠也成为了韩国历史上第一位被成功弹劾的总统。

当天，大法官李贞美在宣读判决书时指出，在92天中，8名法官进行了多次讨论和审议，在此期间传唤多名证人进行调查取证，宪法法官每天都会进行相关判决。

对于世越号7小时行踪，李贞美表示弹劾请求无法认同，被请求人仅仅是在决策过程中出现失误，无法作为司法判断的根据。

李贞美还指出，总统应保持透明公正，但被请求人通过崔顺实谋得私利，并在事件曝光后一直否认事实。被请求人未配合检方调查，并拒绝对青瓦台的调查，没有尽到总统维护宪法和尊重宪法的职责，行为背叛了国民，严重违宪，消极行为波及广泛。

她指出，朴槿惠允许崔顺实干涉国家事务违反了韩国法律，涉嫌滥用权力，并最终决定通过该总统弹劾案，朴槿惠亦确定被免去总统职务。