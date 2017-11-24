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IMF与政府预测的经济增长

IMF预估印尼2017年经济增长从5.1％调升至5.2％，2018年5.3％。 2017年4月份IMF曾预估印尼经济增长为5.1％。印尼统计机构公布印尼2017年第三季经济增长为5.06%。

IMF 的预测符合印尼政府的估计，2017年经济成长5.2％，但2018年印尼政府估计经济增长将达5.4％，比IMF估计的5.3％高出一点。

IMF预估东南亚其他国家的经济增长如下：菲律宾6.6％，越南6.3％，马来西亚5.4％，泰国3.7％，新加坡2.5％。

IMF预测2018年中国与欧盟的订单将有所增加。 IMF估计中国今年的经济增长为6.8％。中国于2001-2008年的经济增长曾达到两位数，现在情况已不一样，已不可能达到该数字。

随着中国经济的高速成长，中国的生产成本也不断的上升，现在中国的平均国民所得已达9000美元。越南正追赶成为出口生产国。印尼的经济增长主要靠国内的消费，国内消费占生产总值(GDP)的57％，远高于投资、政府开支、出口盈余。

最新的统计资料；印尼2017年10月出口盈余有100亿美元，达到有史以来最高的外汇储备1300亿美元。外汇高可以抵档2017年12月美联储调升利率后，可能大量吸走盾币的负面影响。

IMF估计印尼的国内消费仍有上升5％的空间，2017年国家收支预算的不敷之数预计达国内生产总值的2.92％，按2003年第17号法令，国家收支的不敷之数不得超过国内生产总值的3％。

明年世界经济增长3.7％

国际货币基金组织(IMF)预测2018年世界经济成长稍为上升一点，即从2017年的3.6％上升至2018年的3.7％。 IMF的评语是：寻求可持续的增长，面对长期的挑战。换句话说短期的经济增长没有问题，但长期的经济增长还是有许多挑战。

IMF于2017年4月与7月曾经预测2018年世界经济增长只有3.6％，但在观察2017年的第三季世界的投资情况、经济发展、工业增长有所好转，商业与消费者信心的情况，IMF调升2018年世界经济达到3.7％。

IMF特别指出数个国家的经济成长比预期的高出一点，如欧盟、日本、中国、新兴的欧洲国家及俄罗斯的经济增长有所改善。这些国家的经济增长代替了三个有高经济增长国家的地位，即美国、英国与印度。 IMF因此预测长期而言世界不会有很好的经济增长。

通货膨胀与利率

IMF的报告也指出一些具有低通货膨胀率的国家，不会有很好的经济增长。一向以来，人们有一个错误的观念，认为维持低通货膨胀是好事，其实不然。他们认为，低通货膨胀可促进人们的购买欲望，因此可以促进经济成长。

但在印尼却发生相反的情况，通货膨胀率被压制得很低，在3.58％(2017 年10月)，而2017年第三季的经济增长只有5.06％。这是因为民众缺乏购买力，而政府又追税收以便达到指标的情况下，民众暂时压制采购的欲望，最后导致经济成长偏低。

因此美联储希望美国的通货膨胀率可以上升至2％，这几年美国的通货膨胀率都在2％以下。现在美国的通货膨胀率已经达到2.2％，市场因此给予正面的回应，道琼斯指数也创新高点达到23,500点。

另外，日本中央银行也不希望发生通货紧缩，因为若发生负数的通货膨胀，厂商将减产，经济增长将受到压制。

换言话说，通货膨胀太低，厂商不愿意增产，最后将导致经济衰退。因此，政府也应该避免太低的通货胀胀。中央银行也要为了促进贷款成长，而大量调降中央银行利率，这可能会适得其反，导致盾币贬值，利率太低存户会将存款转移投资美元。

美国现正设法调高利率，以取得新的平衡。 2008年经济危机之前，美国的利率为6％，后降至0.25％，现在回升至1.25％，美联储有意调升至2.0％。

美联储候任主席杰罗姆.鲍威尔(Jerome Powell)将继续珍妮特.耶伦(Janet Yellen)的措施，逐步的调升利率，以恢复美国的经济力量，太低的利率使美国市场现金供应过量，流动性太大，投机机率也增大，最后将引致金融市场的泡沫化。(文/邝耀章)