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2018年金管局加强对贫民服务

现在正是发展经济的最好时候，宏观经济与金融服务业正朝好的方向迈进。 2017年我国的经济成长达5.1％，汇率稳定，通货膨胀低，贸易盈余达118亿美元，国家收支预算的不敷之数被控制在国民生产总值(GDP)的2.42％，银行利息不断下降。

经济结构的成功改变，增加了投资者在我国投资的信心。2017年有大量的资金流入我国的资本市场，2017年股价涨了20％，达到有史以来的最高点6,355.65点。 (2018年1月24日已达6,615.5点)。

金融服务业表乐观

除了以上数项指标，印尼几项经济指标也朝向正面发展。标准普尔评级机构提升印尼的信贷等级自BB+至BBB- ，接着其他三种评级机构也跟着调高印尼到投资等级。惠誉评级机构提升印尼的信贷等级从缺口至BBB前景平稳等级。

世界银行把印尼列为金融改革最成功国家，2018年的方便投资等级两年来上升了34级，从原来的106级上升至72级。世界经济论坛也调升印尼2017-2018年的竞争力从41上升至36级。印尼政府定下2018年经济成长指标为5.4%，从各项经济指数观察，金融界确信将达到该指标。

2017年底，银行业的资本充足率(CAR)达23.36％，一般保险业与人寿保险业最高达310％及492％。资产负债率(Gearing Rate)远在规定的10以下，只有2.97。不良贷款(NPL)2.59%(净不良贷款1.11%)，不良资金(NPF)也跟着下降，使经营银行的费用下降2.96％。金融业的流动资金多达626兆盾。

金融服务机构的仲介业也有正面的发展，至2017年12月银行的信贷比上年同期成长8.35％，而第三方资金成长9.35％，从财务公司应收融资成长7.05％，人寿保险业与一般保险业的收入成长35.10％与6.52％。

2017年资本市场收集到资金达264兆盾，公开发行股票254兆盾，投资管理产品10兆盾。新上市公司有46家，2016年新上市公司只有20家。

从以上资料显示，金融服务业肯定政府可以达到预定的2018年经济成长5.4%。金融服务管理局(OJK)对银行业在支持建设上扮演更大的角色表示乐观。金融业对2018年充满信心，定下放贷指标增长12.23％与第三方资金增长11.16％。

策略性的措施

金融服务管理局(金管局／OJK)将制定各种措施，以促进经济增长及维持金融稳定。金管局将支援基础设施的建设，及其他优先项目，加速发展工业化，提高社会福利，及尽量运用夏利亚(Syariah)基金。

金管局将给予国内企业及专业人士方便创业贷款，提供行政手续上的方便，取消10％的保证金。为提高社会福利，金管局将提供平民企业贷款(KUR)，及由国营企业或地方企业协助民企推销其产品。

金管局将在乡村开设微型夏利亚银行，并提供贫穷村民微型贷款。并透过乡村微型夏利亚银行，发放社会部的贫民援助金。

由于科技的进步，许多科技已被应用到金融财务服务上，金管局将制定相关条例与法令，有效的管理与监督科技在金融财务的应用。（文/邝耀章）