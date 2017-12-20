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2018年我国银行业面对的挑战

印尼央行（BI）预定2018年银行业融资成长12-14％，2017年的成长10-12％。金融服务管理局（OJK）预定2018年融资成长为11-12％，比2017年的11.7更高，并定2018年经济成长为5.4％。

印尼央行的统计资料2017年9月的融资同比7.85％，比8月份的融资7.89％低一点。银行第三方资金成长从8.92％增加至11.46％。在正常的情况之下，融资比第三方的存款要多。

面对的挑战

2018年银行业将面对何种挑战？及将如何面对这些挑战？

第一、美联储主席珍妮特。耶伦（Janet Yellen）2018年2月将进入退休期，杰罗姆。鲍威尔（Jerome Powell）将取而代之，市场估计美联储的措施不会有太大的改变。印尼央行将如何面对美联储的措施，若美国的经济顺利的成长，预计2018年美联储将会有4次加息，如耶伦所暗示，从1％到1.25％的再涨到2％。

印尼央行将如何应对美联储的加息，至2017年底印尼央行的7天回购利率是4.25％。预计明年印尼央行将维持7天回购利率在4％，以防止外资回流到美国及稳定盾币兑美元的汇率。

第二、美联储的调升利率，将使印尼国内银行不愿再下调利率，其实政府希望贷款利率下调至一位数.7天回购利率于2017年的8月与9月已连续下调25个基点至4.25％，政府的目的是希望下调利率以激活不振的经济，使贷存比达到78-91％之间的88.74％。银行未能尽仲介功能，另外银行客户未动用大量的融资。当贷款利息未能下降，但存款利息已经下调后，银行的净息差（NIM）将加大。

目前印尼金融银行（Bank Danamon）的净息差9,3％，印尼人民银行（BRI）8.13％，中亚银行（BCA）6.41％，曼迪利银行（Bank Mandiri）5.86％，联昌银行CIMB）5.74％，印尼国家银行（BNI）5.5％，国家储蓄银行（BTN）4.49％。其实，金融服务管理局（OJK）为了提升银行业的效率，限制银行业的净息差为5％。因为银行净利差的高涨，使银行业在经济不景气当中利润仍达到14.59％。

第三、因此，银行业被要求发放更多贷款，以便促进经济增长，2017年至9月已上市银行已发放的贷款，如曼迪利银行132兆盾，印尼国家银行92.4兆盾，中亚银行20兆盾，至2017年底印尼人民银行已发放的贷款51.4兆盾。

由于所发放融资多为建设基础设施的中长期贷款，风险也较高，因此都采用银团信货以分担风险。

银行业也需要分散贷款给劳力密集工业，如增长达11.41％的农业，其不贷贷款只有1.82％，房地产业增长7.37％（不良贷款2.95％），加工业增6.5％（不良贷款3.19％），交通业增长3.7％（不良贷款3.93％）。发放更多贷款给劳力密集工业，将提供更多就业机会，减少2016年8月的失业人口5.61％至2017年8月的失业人口704万人或人口的5.5％。

减少失业人口能够促进购买力，推动家庭消费，2017年第二季的购买力4.95％下降至第三季的4.93％，家庭消费对我国的国内生产总价（GDP）贡献最大，达55.56％，接着才是投资31.87％，出口20.50％。银行业有义务提升贷款的质量，虽然不良贷款已有所改善，即从2017年的8月3.05％下降至2017年9月的2.93％。

第四、根据印尼央行第12/22 / PBI / 2012年条例，银行业有义务放放20％贷款给中小微型企业，2018年为发放贷款的最后期限，这是一个很大的市场，我国有6100万微型企业，可吸收1亿1400万名劳工。

对于印尼人民银行（BRI）贷款利息已在1位数容易发放20％贷款，而其他银行必须先降底贷款利息，但银行要调底存款利息与贷款利息有实际上的困难。解决办法是，这些银行与较小的村镇银行合作，透过村镇银行发放贷款给微小企业或个人。

第五，银行业必须要能够吸收新技术，如透过新型的提款机与存款机提存款，银行走向自动化已是一个时代的趋势，银行业必须跟着科技的发展转型，中央银行与金融服务管理局起监督的作用。

第六、政府即将成立国营金融服务企业控股公司，包括：曼迪利银行（Bank Mandiri），印尼人民银行（BRI），印尼国家银行（BNI），国家储蓄银行（BTN），国营当铺，国民投资公司（PNM），国营建立支付公司，2018二季完成建立控股公司为指标。控股公司的各银行有各自的功能，Bank Mandiri为总公司，BNI服务消费者，BRI服务中小微型企业，BTN服务购房贷款，曼迪利银行与印尼国家银行也扮演建设银行的角色。以上六点为我国银行业应对2018年的内外挑战的可能措施。(文/邝耀章)