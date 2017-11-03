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预测未来世界经济走向

过去的几年，世界经济起起落落，时而景气时而衰退，最近一年多以来世界经济有所好转，但是否将继续复苏或走向衰退，还是个未知数。

2016年夏季以后股市有上升的趋势，虽然在英国退出欧盟时，股市有一点波动。特朗普当选美国第45任总统后，因为其领导的风格，引起各种措施的不确定性及美国政治的混乱。

在面对全球经济的回暖，国际贷币基金组织(IMF) 将全球经济定在新的平衡点，最近修改2017年与2018年全球经济增长比原定的较高，这表示全球经济走向趋于复苏。

全球经济是否如2017年10月11-14日国际贷币基金组织在美国华盛顿召开年会时预测的结果，复苏的劲度有多强？或且只是暂时性的复苏，如2015年夏季与2016年初一样。当时，全球经济处在不确定性的时刻。

投资者害怕中国经济继续走软。 2016年初美国可能实行紧缩利率政策。美国出现经济放缓现象，以及世界油价不振。这些因素将影响未来全球经济走向。

未来世界经济走向有三个可能，第一、乐观的预测，世界四个大国；即中国、美国、俄罗斯、日本进行结构性的改革，目的为促进经济增长与确定全球金融系统的平衡。

确定经济成长的周期与经济增长的潜在力量有关，当国内生产总值能够持续成长、通货膨胀受到控制时，及全球的金融情况逞稳定状况，经济基础也逞强，使世界股市达到新的平衡。

第二个可能，是悲观的预测，四个大国失败进行结构性的改革，未能促进潜在性的经济增长，中国也未能将第十九届全国代表大会定为改革的催化剂，欧盟国家也未能成功整合，日本因为安倍晋三首相未能成功改革日本经济与实施贸易自由化。美国总统特朗普实行贸易保护政策，限制移民与富人的减税政策，过多的刺激经济政策，使美国的赤字与债务增加。美国调高利率与美元汇率增强，使经济增长逞弱，特普普若与北朝鲜或伊朗冲突，美国经济情况将更加困难。

在这悲观的预测里，四个大国的经济走向逞弱，而印尼放宽贷款，将促使通货膨胀及经济成长放慢。若股市也逞弱，最后可能引致经济危机，甚至金融危机。

第三种预测，在乐观与悲观之间，较接近最近全球发展的情况。因有暂时性的经济增长在推动，经济周期及资本市场也跟着暂时性的逞强。虽然四个大国做结构性的调整，但步伐太慢，未能促进潜在的经济力量成长。

中国只能避免经济继续下滑，未能达到经济继续增长。金融市场仍未稳定与经济压力太大。欧盟在整合经济但速度太慢，德国仍拒绝分担风险或财政兼并方案，使减少其他成员国进行改革的激励。日本安倍晋三政府未有效的进行改革，使经济增长潜力只有１％左右。

美国在特朗普总统一切以美国优先的政策下，经济在萎缩，特别是中产阶级停止增长，员工的薪资未能调整，消费减弱与经济仍然不景气，增长约在２％左右。

第三种预测比平庸，在这情况下未能达到稳定均衡的经济，而政治、经济、金融处在不稳定的情况之下。若发生很大的波动，恐将引致全球性的经济危机及金融危机。换句话说，若发生第三种预测情况，全球经济将更加不景气。以上是对全球经济未来走势的预测。(文/邝耀章)