Posted by admin

面对国会特委会压力 肃贪会无所畏惧

肃贪委员会面对严重挑战，国会成立肃贪会特别调查委员会专门审核与修改肃贪会法令，表面上是为使肃贪会更有效率执行肃贪工作，不是弱化或解散肃贪会。实际上是削减肃贪会的权力，让肃贪会成为没有牙齿的老虎。

最近，由于国会的肃贪会特别调查委员会成员有所变动，该特委会对肃贪委员会的态度也有所改变，这些变化令许多人关注。另佐科威总统对国会欲修改肃贪委员会法令的态度如何也备受人关注，总统府方面已表示总统将不会干预国会的事务，但总统是否会透过其他方式，不直接的制止国会弱化肃贪会，令许多人期待。

肃贪会明确表示，国会若修改2002年第30有关肃贪会法令，或修改肃贪会行动程序标准，肃贪会将不会接受。而国会也表明，肃贪会若不接受或不执行国会修改后推荐的肃贪会法令，国会将采取强迫手段对付肃贪会。

肃贪会表示，国会没有权力强迫肃贪会接受及执行其推荐的法令。国会又表示，肃贪会法令并非不可修改法令。看来肃贪会与国会将因为国会修改肃贪法而无法避免一场磨擦。

当初大印尼行动党（Gerindra）与国民使命党（PAN）不派出代表在肃贪特委会中，但最近他们改变主意，派出代表参与特委会。另外，斗争民主党（PDIP），从业党（从业集团），国民民主党（Nasdem），建设团结党（PPP），人民良心党（Hanura）也派出代表参与特委会。

修法削减肃贪会权力

国会已好几次提出欲修改肃贪法，今年的二月与三月国会的专家委员会就曾提过修改肃贪法。但因担心肃贪会被弱化，被反贪活动家们拒绝。其中欲修改的肃贪法有：废除肃贪会提诉的权力，限制肃贪会窃听的权力，及给予肃贪会发出停止调查令的权力。

其实，肃贪会之前政府成立过数个肃贪机构，但都不能有效的工作，或因某些原因最后不了了之。如2000年成立的 “反贪刑事联合小组”，但在2001年最高法院认为未有急迫性而未能通过。

前总统瓦希德的女儿阿丽莎在社交媒体里写道，看不出国会成立肃贪会特委会有急迫性。让人觉得，国会欲成立肃贪会特委会，是因为数个贪污案牵涉一些国会议员。她表示，在诸多国会议员牵涉贪污案的时候成立肃贪会特委会，令人怀疑特委会的中立与公正性及难以避开利益的冲突。

国会再次重提成立肃贪会特委会修改肃贪法，是因为肃贪会拒绝交出审查米亚姆·S·哈亚尼的录音带给国会第三组，仪是人民良心党的政客，涉嫌电子身分证贪污案。最近杨千嬅被肃贪会定为嫌犯，因为国会第三组认为她的供词不正确，因此拒绝在其供词上签字。

国立伊斯兰大学教授夏立夫（谢里夫Hdayatullah）说，国会成立肃贪会特委会重提修改肃贪法，目的为弱代肃贪会功能，是议员向肃贪会报复的一种行动。从政党派到特委会的议员看，这些人选都与肃贪会有过节。

夏立夫还说，历史将记载国会背叛了自己与人民。当初因为贪污横行，若不加以制止将啃蚀整个国家，因此国会才成立肃贪会，因为其他肃贪机构无能为力，在肃贪上没有作为。

著名律师Todung Mulya要求佐科威总统表态支持肃贪会。但内阁秘书帕拉摩诺。阿浓表示，政府将不会干预国会，那是国会的权力。

总统誉论应支持正义

国会肃贪特委会副主席民心党的说多西·斯卡达尔，特委会可能会推出几种方案。另一位副主席斗争民主党的表示沙Nariska，倘若肃贪会不执行国会的建议，国会可透过警方强迫肃贪会执行国会的建议。那是根据2014年第74条法令，有关人协，国会，地方议会与地方代表理事会的法令，即国会有权向政府人员，法团，公民提出建议，包括为了国家与民族利益，透过成立特委会向有关者提出建议。

接下来的法令，倘若个人或法团忽略或不执行国会的建议，国会可透过执法机构给予惩罚。倘若政府人员不执行国会的建议，国会可以要求总统给予当事人行政处罚。

Krisnadwipayana大学刑事法教授英特利延多（Indriyanto濑野阿吉）认为，国会的建议不具有约束性，如Pelindo II案，政府不执行国会的建议。2015年年底特委会Pelindo II，国会建议佐科威总统罢免国营企业部长丽妮·玛丽亚妮·苏马尔诺·苏万迪，国会也建议里尼停职总经理Pelindo II，杰·利诺。

英利延多教授说，国会特委会只能发出建议书，建议书对肃贪会没有司法效力与执行的义务，肃贪会是一个独立机构，国会无权解散肃贪会。

肃贪会何去何从，端视总统的态度，总统，誉论与媒体应该支持正义的一方。倘若肃贪会的功能被削减，可以想像印尼的贪污情况将更加严重。(文/邝耀章)