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面临总统与议员选举政坛出现变色龙

临近2019年普选议员候选人登记前， 不少政党党员跳槽，从一个党跳到另一个党。有的是为了自身的利益，有的是被所属的党开除党籍，不得不成为变色龙。令人注目的是西努沙登加拉省省长TGB(Tuan Guru Bajang M Zainul Majdi)，他被举为印尼最优秀的省长，也因此被推荐为佐科威的副总统人选之一。

这位省长在2014年时是柏拉波沃与哈达助选团成员， 但在2019年的总统选举， TBG改变方向，转而支持佐科威总统竞选连任。

2018年7月初TGB宣布支持佐科威， 他表示， 根据他的观察， 认为佐科威是一位真正建设印尼的总统， 特别是他也不忘记建设西努沙登加拉省。

他说，2014年时他支持柏拉波沃－ 哈达是因为有一位重量级的人物要求他支持柏拉波沃。当时他也认为柏拉波沃－ 哈达的“ 愿景与使命”符合民族的需求。

2014年选举结束后， 佐科威当选总统， 他观察佐科威的施政， 发现在佐科威执政的四年里， 他的所作所为是真正的为国家与民族着想。

因此他愿意在2019年总统大选中支持佐科威竞选连任。

他感谢佐科威总统完成了西努沙登加接省中龙目县Mandalika经济特区的建设，佐科威总统于2017年10月21日主持了Mandalika经济特区的落成启用典礼。

也是国际A l – A z h a r 组织印尼分会主席的TGB表示，他认为应该给予佐科威总统担任两届总统的机会， 因为有许多基础设施重大工程， 不能在五年间完成， 而是需要较长的时间来完成， 他担心倘若换了总统， 也许这些工程无法继续下去。

TGB支持佐科威连任的理由是合情合理的，TGB身为西努省的省长， 已亲身经历佐科威在西努省的建设， 使原来落后于其他省分的西努省， 有机会追赶其他省分。

另外， 他身为政治人物， 当然希望在2018年9月17日结束西努省长职位后， 有机会升到更高的职位。

其实， TGB原是民主党的党员， 但在2019年普选前夕， 他会慎重考虑加入斗争民主党或仍然留在民主党。

有人认为TGB想要跳槽是因为今年的5月，他被肃贪委员会调查， 他被疑涉嫌在西努省的纽蒙公司转让股权给PT Amman Mineral Nusa时有贪污事件。但TGB否认他涉嫌该案， 他表示， 倘若他有涉嫌该案， 他不会逃避他有胆量承认。

斗争民主党仍然给予佐科威时间到8月4日， 让佐科威与支持的政党磋商并慎重的考虑， 选择何人为他的副总统候选人。虽然TGB也是副总统人选之一， 但若他未被选中也不必气馁， 应继续支持佐科威总统。（文/邝耀章）