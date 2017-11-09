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雅加达第一阶段捷运系统2019年3月运作

投资16兆盾每日载客量173000人次

捷运系统（MRT）已是世界上各大城市必备的大众交通工具，2019年3月雅加达市民就可以乘坐捷运系统从雅加达南区的Lebak Bulus 到印尼大酒店的圆环，印尼首都雅加达将首次拥有捷运系统。

但愿雅加达的捷运系统运作后，可以改变雅加达的市貌与民众的生活方式，多乘坐捷运减少使用私家汽车，减缓雅京的塞车现象。

雅京捷运系统自1989年已经例入雅京政府的建设计划中。并且于2008年雅京政府透过2008年第3号地方法令成立了管理与运作雅京捷运系统公司(PT MRT Jakarta)。雅京政府也提供该公司有效经营权30年给雅京捷运公司。

2013年10月10日由当时的雅京省长佐科威主持了雅京第一阶段工程捷运系统的奠基典礼，即从Lebak Bulus到印尼大酒店圆环总长16公里的工程，该工程将经过7个高架站与6个地下站。从Lebak Bulus到印尼大酒店圆环只需30分钟，该工程由日本国际合作机构(JICA)贷款16兆盾，预计2019年3月竣工。到时每天的载客量将达到173000人次。雅京捷系统将提供快捷、舒适及方便的服务给乘客。

同样的行程若不乘坐捷运，约需要2个小时才能到达目的地，乘坐捷运半个小时就可到达。

技术问题

雅加达捷运系统采用日本先进技术，并由已有丰富经验的日本捷运系统的JR East与Tokyo Metro为技术顾问公司。

捷运的信号系统与操作系统对印尼来说是全新的东西，雅京捷运信号系统采用日本信号(Nippon Signal)生产的移动区块为基本通信控制列车(CBTC)系统。

采用CBTC系统，信号置在列车的控制车箱内，第二个信号连接到电脑控制的网路，移动区块每五分钟或三分钟调整一次车箱距离。

因为采用CBTC系统，每个车箱能够自动发出安全距离的信号。不必如传统列车必须沿路设信号灯。

操作系统是采用“自动列车操作系统”，在空制室中操作，列车可自动运行，在车头或主要车箱不用操作员。但快到车站时，操作员必须掌控操作，因为在车站没有CBTC。

雅京MRT算是第二级的自动化，列车到站时会自动开门，但必由操作员关门，CBTC系统与通勤列车的差别是，通勤列车还使用固定区块系统。固定区块系统在区块入口处与出口处要有信号系统，前面列车未进入新的区块之前，后面的列车不能进入前面的区块。

传统列车仍由机械员控制，操纵列车速度，操纵停车与开车，在传统列车称为列车行程控制员(PPKA)，列车信号全由机械员控制。

雅京捷运也与马来西亚轻铁合作培训员工，因为马来西亚轻铁的操作系统与雅京捷运系统相似。印尼火车公司资深的机械员，被聘为雅京捷运机械员，也被派到马来西亚接受训练。而操作与保养员则到Madiun的印尼火车学院受训。

预计2018年7月雅京捷运可以试车，2019年3月雅京捷运将正试运作。运作时间从早上5时至晚上12时，每5分钟就有一个班次，全长有16公里。(文/邝耀章)