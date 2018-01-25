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雅京轻铁工程因赶工出意外

雅京轻铁工程正在赶工中，总统定下指标从Kelapa Gading至Rawamangun全长5.8公里的轻铁工程必须在今年8月亚运会之前竣工，该工程原须3年才能完工，因为要赶在亚运会时使用，只好赶在一年半的时间里完成。

该工程耗资5兆盾，5兆盾只是建筑物经费，未包括车箱经4000亿盾。所有经费来自雅京特区省政府的收支预算。

加上因气候不好已进入雨季，使工程进度有所拖延。因为必须赶工的关系，给工作人员造成很大的压力。 1月22日周一早上，该工程的Pulogadung. Kayu Putih段的一节应力混凝土箱梁，在施工时从支架上掉了下来，造成数位工人受轻重伤。

施工应注意安全

赶工不能成为忽略工作人员安全的理由，无论如何工作人员的安全最重要，政府更不可轻视监督的工作。承包商或监督机构不要因为节省经费，而不增加工作人员或监督人员。结果是造成意外事件，多人受轻重伤，还好未造成人员死亡。

承包商应遵守劳工规则，确保工作人员的安全，劳工不可因为赶工而超时工作，劳工可以加班，但必须要有足够的时间休息，一切以劳工的安全重。

2017年10月同样的意外事件发生在同样的工程里，同样的承包商PT Wijaya Karya。当时是工程的重工具从支架上掉下压坏附近的民房。

工作人员的健康很重要，不可因为赶工而忽略了工人的健康，工作超时将引致不能集中精神，容易出意外。

意外事故逐年增加

印尼劳工协会2016大会，指出2016年工作意外死亡的劳工人数，比起2015年同期增加了三倍。而且都是在兴建基础实施工程时发生的意外事故。

公共工程与民房部长的资料表示，最近的6个月里，已发生11项意外事故，而且都是在兴建基础实施时。这些事故都是因为人为疏忽或错误的工作程序所引起。比如，发生在巨港的轻铁工程施工时，两名工人从打桩机的柱上掉下。茂物－Ciawi－Suakbumi 高速公路上的桥崩塌。茂物外环高速公路的举重机掉下。Pasuruan－Probolinggo高速公路的应力混凝土箱梁掉下。 Depok－Antasari 高速公路施工时被挖掘机撞倒的6个混凝土箱梁。

兴建基础设施时应该注意安全，特别在兴建轻铁、中铁或高铁时更应该特别注意安全，倘若不断发意外事故，即使建成后，人们将对该工程的安全起疑心，进而不愿意使用该基础设施。

承诺8月全面竣工

雅加达轻铁工程的是由雅京省政府属下的雅加达房地产有限公司 (Jakpro/Jakarta Properindo) 所承办 ，而承包工程的是维卡有限公司(PT. Wijaya Karya)是国营工程公司。

雅加达房地产有限公司总经理萨帝亚( Satya Heragandhi)已向维卡确认，维卡负责工程部也承诺，今年8月亚运会之前雅加达轻铁工程将全面竣工。

雅加达房地产总经理萨帝亚说，亚运会之前必须完成的工程除了雅京轻铁之外，还有在Rawamangun的脚踏车竞赛场，与PuloMas的赛马场的修理工程。（文/邝耀章）