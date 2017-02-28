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雅京省长第二轮选举谁的胜算更大

第一轮雅京省长选举已经落幕，第二轮雅京省长选举将于4月19日举行，第一轮的三组候选人剩下二组候选人，即第二组的钟万学与查洛特，与三组的阿尼斯与善帝，将进入第二轮的选举。第一组的候选人阿古斯与希菲尔因票最少而被淘汰。

雅加达可分为五个选区，即东西南北中五个区，钟万学在雅加达北区与西区华人集居的区域胜出，而阿尼斯在雅加达南区与东区胜出。可说西北区为钟万学的票仓，而东南区为阿尼斯的票仓。两组候选人在雅京中区的选票相差不大，阿尼斯想要雅京北区与西区胜出似乎不容易。

在第一轮选举中第一组的阿古斯获得93万多票（约17％），第二组的钟万学获236万多票（约43％），而第三组的阿尼斯获219多万票（约40％）。估计在第二轮的选举中，若第二组的钟万学若能取得第一组票源的半数，就能胜出第三组阿尼斯。

阿尼斯与钟万学的得票率在北区与西区相区约14％，阿尼斯想要北区与西区追上钟万学似乎不太容易。在雅京中区钟万学胜出阿尼斯约4％。而东区阿尼斯胜钟万学有3％，南区阿尼斯胜钟万学约8％。从以上数字看，阿尼斯想要在雅京北区与西区胜出钟万学不容易。

评论家预计钟万学在第二轮选举中仍然能够在雅京北区与西区胜出。阿尼斯仍然能够在雅京东区胜出，因为东区是巴达维族的大本营，于2012年的省长选举时已成为法乌吉波沃的铁票区。估计雅京中区的75万6000选票与雅京南的160万选票将成为两组候选人争夺的选票。专家认为钟万学仍有机会在雅京南区胜出，而阿尼斯很难在雅京西区与北区胜出，因为在该区他两得票率的差距太大。

第一组的选票并不一定自动转移到某一组候选人，这要看两组候选人在辩论会的表现，看法院如何判决钟万学的亵渎宗教案，看钟万学在省长任内的政绩，看媒体如何评论两组候选人等因素。

阿尼斯称；57％选民希望雅京出现新省长的说法，专家认为太过武断，及太过低估雅京选民的理性。专家评两组候选人应该努力争取未投票的选民，第一轮投票时有23％选民未参加投票，这比第一组候选人获得的选票(17%)更多。若能争取到23％或1600万名未参加投票的选民，将成为候选人致胜的关键。

原支持第一组候选人的除了民主党之外的三个政党，即民族复兴党(PKB)、建设团结党(PPP)及国民使命党(PAN)在进入第二轮选举时，都未做出最后决定，究竟要支持那一组候选人。

美加娃蒂呼吁曾经宣布支持政府的政党应该在第二轮选举时支持第二组候选人钟万学。他们是民族复兴党(PKB)、建设团结党(PPP)、国民使命党(PAN)。这三个政党是否愿意支持钟万学，端视斗争民主党与他们谈判的结果，或达成的政治交易。

民族复兴党(PKB)正处在进退两难的情况，该党的部分高层人士愿意支持斗争民主党的候选人钟万学，但部分基层人士有意支持同样信仰的第三组候选人阿尼斯。究竟民族复兴党最后支持那一组候选人，我们只能拭目以待。

建设团结党(PPP) 正在考虑要在第二轮选举时支持钟万学或阿尼斯，若从政治策略考量，应该支持已成为盟的斗争民主党推荐的钟万学，但若从意识形态考量，该党应该支持阿尼斯，因同为伊斯兰政党。

国民使命党(PAN)已做出决定将在第二轮选举时支持第三组候选人阿尼斯，估计该党的得票率并不大，对第二轮的选举起不了太大的作用。

推出第一组候选人阿古斯的民主党，因为政治历史的关系，看来不可能支持美加娃蒂推出的钟万学，而支持阿尼斯。究竟在第二轮的选举中谁将胜出，目前我们只能拭目以待。(文/邝耀章)