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银行业担忧矿业不良贷款增加

2017年矿业给银行业造成的不良贷款已达7.5％，超过中央银行规定的安全指数5％，因此令银行业感到担忧。

BCA总经理查雅( Jahja Setiaatmaja)说， 2017年银行业一边小心的发放贷款，一边清理有问题的贷款。银行业对矿业申请货款特别小心， 对其他行业申请贷款还好。

银行比较愿意提供贷款给予从事基础建设的行业贷款或消费性的购物贷款。一向以来， BCA的不良贷款在1.5％，远在我国银行业的不良贷款2.8－3％之间。

印尼人民银行( B R I ) 风险处理经理西马杜邦( Donsuwan S i m a t u p a n g )说， 去年引致银行业不良贷款上升的其他原因如； 油气业的不景气， 造船业与航运业， 房地产都处在不景气当中。有油气业生产出来的油气卖不出去， 银行只好给予他们重组货款合约。

西马杜邦说， B R I也给予房地产建筑业重组贷款合约的机会， 以便减轻银行的不良贷款比例。这是唯一可行的办法， 当初业者希望2 0 1 7 年第二季以后， 房地产会恢复景气， 但事实情况是他们必须重组贷款合约。

他接著说， B R I 面对数种不业的行业，他们引致B R I 的不良贷款增加， 其中有；批发商， 农业及服务业。矿业也是引致不良货款的行业， 生产与出口未正常， 不过在BRI并不太多。

B R I 的财务与营业策略经理哈鲁( H a r uK o e s m a h a r g y o ) 表示， B R I 将有选择性的提供贷款， 今年银行改变策略寻找其他行业为贷款对向。今年B R I 提升货款给微型企业从以往的3 3 ％提升至4 0 ％ 。2 0 1 7 年B R I 的不良贷款2 . 2 ％， 比2 0 1 6 年的2 . 1 3％上升一点。

曼迪利银行( B a n kM a n d i r i ) 的经济专家安特利(An d r y A s -m o r o ) 认为， 今年的不良贷款将趋于下降， 不过银行业仍然必须小心， 将融资贷给更安全的行业， 避免贷给从事矿业或商业活动的人。

曼迪利银行将融资贷给承接政府基础设施的建筑商， 如此将更加稳定， 及避免可能的不良贷款。

印尼矿业协会执行经理伊杜( I d o Hutabarat) 表示， 矿业出现较多不良贷款， 是因为最近几年矿产价格下跌， 但近来矿产价格已开始回升， 但愿今年矿业可以恢复景气， 组后的矿业将可以解决银行融资问题。

金融服务管理局( O J K ) 的报告称， 2 0 1 7 年1 月至1 1日矿业的不良贷款，已经超过政府规定的5 ％ ， 主要原因是因为矿产品的国际价格下滑。另外金管局除注意: 批发商、农业、服务业之外， 也注意电信运输业， 零售业的营业情况， 避免引致更多的不良贷款。

宝石银行的经济专家说， 中央银行的报告称房地产的不良货款有上升的趋势， 2 0 1 6 年底不良货款3 . 8 8 ％ 到2 0 1 7 年5月上升至4.48％。

因此，宝石银行对发放给房地产的融资特别谨慎。银行更好透过住房信货( K P R )或抵押品房屋信贷( K P A ) 提供给需要住房的客户。

中央银行的报告称， 2 0 1 7 房地产贷款比2 0 1 6 年同期有所下滑， 2 0 1 7 年有7 4 6 . 8兆盾或成长1 2 . 1 ％， 2 0 1 6 年成长1 3 . 7％ 。2 0 1 7 年房地产贷款成长1 0 / 4 % ， 比2 0 1 6 年同期15.9%少了许多。(邝耀章)