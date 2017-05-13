钟万学坐牢二年
支持者失望 各地媒体声援
出人意料之外，5月9日雅京北区法院判决雅京省长钟万学亵渎宗教罪名成立，钟万学被判二年有期徒刑，并立即被拘留在Cipinang监狱。消息传出后，大部分市民感到吃惊与大失所望，不但印尼国内支持钟万学的民众譁然，世界各国的媒体也争先报导，指责印尼的司法不公，甚至联合国人权委员会也发表意见表示，印尼应该释放钟万学。
法官的判决确实令人再次跌破眼镜，原以为法官会按照检察官的起诉判决或更轻的判决钟万学，因为检察官只起诉钟万学一年有期徒刑与两年缓刑，检察官也宣布钟万学没有亵渎宗教。而是在公开场合发表敌意、仇恨与侮辱别人的言论。所以只判钟万学触犯了的第156条刑事法典，最久也只判4年有期徒刑。
但令人想不通的是，法官竟然改判钟万学亵渎宗教，改用亵渎宗教的第156A条刑法来判决钟万学。被告将被判最久5年有期徒刑，而法官以亵渎宗教罪判钟万学二年有期徒刑，并立刻被拘留。
钟万学及其辩护律师表示，即将上诉最高法院。正在巴布亚视察的佐科威总统表示，冀各界尊重法庭的判决，也尊重钟万学的上诉。
钟万学事件已造成雅京市民甚至全国人民意见的分裂，一部分人同情钟万学，认为他是印尼一位难得的好官，他正直、清廉、诚实、勤奋、不贪污，不应该判他坐牢。另一部分强硬回教徒，他们认为钟万学已经亵渎了回教，应该被判坐牢5年。看来法官是害怕得罪人数众多回教徒，或是受到某种政治威胁甚至于生命的威胁，不得不改判钟万学亵渎宗教。
同情钟万学的群众认为法院的判决不公平，有意加重对钟万学的刑罚。不久前在Tanjung Balai Asahan焚烧庙宇的歹徒，法官只判一个月有期徒刑，钟万学讲错一句话，要被判二年有期徒刑，这是印尼司法的不公正。
影响2019年选战
众所周知，雅京省长选举也是2019年总统选举的前哨战，钟万学的败选等于佐科威的政敌胜选。很可能2019年佐科威的政敌将以同样的模式对抗佐科威。出动回教强硬分子抹黑佐科威为印共的后裔，甚至于抹黑佐科威有华人血统等。
雅京省长的选举，政绩再好也敌不过强烈的宗教意识，如此发展下去，佐科威总统的政绩再好，也敌不过宗教意识，宗教意识凌驾政治意识，这是印尼改革19年，民主意识不进反而倒退。种族包容大倒退、宗教包容大倒退。长远时间将影响投资意愿，外资要进入印尼恐将再三考虑。
华裔参政受打击
钟万学事件给有意参政的华裔很大的打击，因为无论你做得再好，但不是回教徒或不是原住民，很难被接受或被认同。虽然会获得一部分正义人士的支持，但敌不过大部分的回教徒。
钟万学的支持者送数千个花牌到市政厅表示支持钟万学，并要求法官判决钟万学无罪，看来起不了作用没有效果，法官根本不受花牌多少的影响，这可说是钟万学支持者策略上一个错误。如果能够设一个基金，将做花牌的钱捐给有需要的穷人更有意义，也许效果会更大。
钟万学被拘留后，大批支持者到监狱外点燃蜡烛表示支持钟万学，不但在雅加达诸多支持者聚集在独立纪念场点燃蜡烛，在全国各地，如在Yogya、Manado、Batam、Rote、Atambua、Nias、Singkawang、 Toraja等地都有民众点燃蜡烛支持钟万学。也有众多群众聚集在市政厅高唱爱国歌曲，表示支持钟万学。
报导钟万学被拘留及支持钟万学的外国媒体有：Time,The New York Times, Aljazeera, BBC, ABC, CNN, The Telegraph UK, Reuters, Washington Post, Channel New Asia, News.com AU, Bangkok Post, The Guardian, The Straits Times, Fox News, Sun Herald等。
有人说，钟万学当不了雅京省长，可以当内政部长，那是不可能的事。如果当上内政部长，阻力会更大，全国33个省的回教徒恐怕会反对。钟万学可当旅游部长，直接拉拢外国游客，与本国国民没有牵扯。或当青年与体育部长，因为年轻人大多支持他可以接受他。另外，可以当国民建设规划部长，不直接与民众接触，只做全国性规划建设的工作，这也是钟万学的专长。又有说新加坡、美国、德国要请他去当部长，若真能出国当官一阵子也好，如丝莉．穆丽雅妮到美国去当世界银行的执行行长，回来后更受人的尊敬。（文/ 邝耀章）
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