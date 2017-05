Posted by admin

钟万学坐牢二年

支持者失望 各地媒体声援

出人意料之外,5月9日雅京北区法院判决雅京省长钟万学亵渎宗教罪名成立,钟万学被判二年有期徒刑,并立即被拘留在Cipinang监狱。消息传出后,大部分市民感到吃惊与大失所望,不但印尼国内支持钟万学的民众譁然,世界各国的媒体也争先报导,指责印尼的司法不公,甚至联合国人权委员会也发表意见表示,印尼应该释放钟万学。

法官的判决确实令人再次跌破眼镜,原以为法官会按照检察官的起诉判决或更轻的判决钟万学,因为检察官只起诉钟万学一年有期徒刑与两年缓刑,检察官也宣布钟万学没有亵渎宗教。而是在公开场合发表敌意、仇恨与侮辱别人的言论。所以只判钟万学触犯了的第156条刑事法典,最久也只判4年有期徒刑。

但令人想不通的是,法官竟然改判钟万学亵渎宗教,改用亵渎宗教的第156A条刑法来判决钟万学。被告将被判最久5年有期徒刑,而法官以亵渎宗教罪判钟万学二年有期徒刑,并立刻被拘留。

钟万学及其辩护律师表示,即将上诉最高法院。正在巴布亚视察的佐科威总统表示,冀各界尊重法庭的判决,也尊重钟万学的上诉。

钟万学事件已造成雅京市民甚至全国人民意见的分裂,一部分人同情钟万学,认为他是印尼一位难得的好官,他正直、清廉、诚实、勤奋、不贪污,不应该判他坐牢。另一部分强硬回教徒,他们认为钟万学已经亵渎了回教,应该被判坐牢5年。看来法官是害怕得罪人数众多回教徒,或是受到某种政治威胁甚至于生命的威胁,不得不改判钟万学亵渎宗教。

同情钟万学的群众认为法院的判决不公平,有意加重对钟万学的刑罚。不久前在Tanjung Balai Asahan焚烧庙宇的歹徒,法官只判一个月有期徒刑,钟万学讲错一句话,要被判二年有期徒刑,这是印尼司法的不公正。

影响2019年选战

众所周知,雅京省长选举也是2019年总统选举的前哨战,钟万学的败选等于佐科威的政敌胜选。很可能2019年佐科威的政敌将以同样的模式对抗佐科威。出动回教强硬分子抹黑佐科威为印共的后裔,甚至于抹黑佐科威有华人血统等。

雅京省长的选举,政绩再好也敌不过强烈的宗教意识,如此发展下去,佐科威总统的政绩再好,也敌不过宗教意识,宗教意识凌驾政治意识,这是印尼改革19年,民主意识不进反而倒退。种族包容大倒退、宗教包容大倒退。长远时间将影响投资意愿,外资要进入印尼恐将再三考虑。

华裔参政受打击

钟万学事件给有意参政的华裔很大的打击,因为无论你做得再好,但不是回教徒或不是原住民,很难被接受或被认同。虽然会获得一部分正义人士的支持,但敌不过大部分的回教徒。

钟万学的支持者送数千个花牌到市政厅表示支持钟万学,并要求法官判决钟万学无罪,看来起不了作用没有效果,法官根本不受花牌多少的影响,这可说是钟万学支持者策略上一个错误。如果能够设一个基金,将做花牌的钱捐给有需要的穷人更有意义,也许效果会更大。

钟万学被拘留后,大批支持者到监狱外点燃蜡烛表示支持钟万学,不但在雅加达诸多支持者聚集在独立纪念场点燃蜡烛,在全国各地,如在Yogya、Manado、Batam、Rote、Atambua、Nias、Singkawang、 Toraja等地都有民众点燃蜡烛支持钟万学。也有众多群众聚集在市政厅高唱爱国歌曲,表示支持钟万学。

报导钟万学被拘留及支持钟万学的外国媒体有:Time,The New York Times, Al­jazeera, BBC, ABC, CNN, The Telegraph UK, Reuters, Wash­ington Post, Chan­nel New Asia, News.com AU, Bangkok Post, The Guardian, The Straits Times, Fox News, Sun Herald等。

有人说,钟万学当不了雅京省长,可以当内政部长,那是不可能的事。如果当上内政部长,阻力会更大,全国33个省的回教徒恐怕会反对。钟万学可当旅游部长,直接拉拢外国游客,与本国国民没有牵扯。或当青年与体育部长,因为年轻人大多支持他可以接受他。另外,可以当国民建设规划部长,不直接与民众接触,只做全国性规划建设的工作,这也是钟万学的专长。又有说新加坡、美国、德国要请他去当部长,若真能出国当官一阵子也好,如丝莉.穆丽雅妮到美国去当世界银行的执行行长,回来后更受人的尊敬。(文/ 邝耀章)