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透过谈判解决贸易争端

2018年第一季有几件国际上的大事，其中有2月19－23日在中爪哇梭罗市，举行的印尼与欧盟的第四轮自由贸易谈判，谈判仍将继续进行下去，目标在2019年谈判最终达成协议，欧盟是我国第四大贸易伙伴。

第二件事、日本商品开始免税进入我国， 这是开始执行2009年签署的东盟与日本经贸合作的协议的结果。自2018年3月1日开始，已有9 ,542种日本产品可以免税进入我国。我们有必要对这事特别关注，因为2017年我国对日本的非油气贸易出现5亿2000万美元的逆差，而2016年我国仍有2亿8000万美元的顺差。

第三件事、3月16－18日在澳洲悉尼举行的东盟国家与澳洲高锋会议，结果达成承诺加强太平洋地区的合作。与此平行的还有东盟国家与印度、中国、南韩、日本、纽西兰的经贸合作。

如果所有这些合作谈判都成功的话， 东盟国家与太平国家的自由经贸区将成为世界上最大的自由经贸区，其范围最大包括16个亚太国家，人口占全世界人口的一半。这个区块的国内生产总值占世界生产总值的31.6％及占全球贸易额的28.5％。

第４ 件事， 美国保护主义的升级，最后引致美国与中国的贸易战，有人认为这是美国总统特朗普强迫中国坐上谈判桌的战略措施，因为自从美国与中国实行自由贸易协议后，美国对中国的贸易逆差不断的扩大。特朗普总统认为这就是自由贸易的后果。

这４ 件事的重点即，我们所追求的是需要有公平与互利双赢的国际贸易。公平的国际贸易将推动国内的工业成长，加强我国产品的竞争力， 反之将导致国内的工业面对困境。

一个国家的贸易越开放，对该国家的经济发展越有利。扩大国内市场到国际市场，表示必须提升国内产品竞争能力，也加强了国内的经济力量。不但可以增加外汇的收入，增加国内的就业机会，最后可以促进经济成长。

当然国内市场不能毫无限制的开放， 国内已经能够生产的产品，特别是还未强壮的产品，应该受到政府的保护，不要让刚刚成长的工业，因为无法与外国产品竞争而“英年早逝”。

生产过剩的农产品，也必须受到政府保护，禁止进口生产已经过剩的农产品， 保护农民不致因生产过剩而造成损失。所以自由贸易需要谈判，不是所有的产品都可以自由贸易， 相信谈判的对方也一样，有些产品不需要自外国进口，所以谈判以达成双赢，达成对双方都有利的贸易共识为目的。

国际谈判的确是非常复杂，政府必须保护国内的劳动力， 不让国内的工业受到损失， 防止造成劳工失业，增加失业人口。政府也要维护国内消费者的利益，对以国内不能生产的产品，以零关税进口， 让消费者可以买到便宜的东西。有时谈判的双方需要各让一步，否则无法达到共识，无法完成谈判。但无论如何不能让基层人民或农民蒙受损失。

最好的贸易谈判，可以达成双方互补的贸易，我方供应对方缺少的东西，对方供应我方缺少的东西，如此可达成双赢的贸易。最近美国兴起保护主义，特朗普对中国挑起贸易战， 双方向对方的产品扩大征税，结果是两国两败俱伤。美国对中国产品扩大征税，也许美国对华的贸易赤字减少了，但也加重了美国人民的负担， 美国人民必须购买更贵中国货，特别是美国劳工太贵，已不再生产便宜的日用品。最后美中两国还是走上谈判的道路，以解决造成两败俱伤的贸易争端。（文/邝耀章）