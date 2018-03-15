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解决芝干北至雅京高速公路拥挤问题

雅加达到卫星城市芝干北(Cikampek)的高速公路塞车情况已相当严重，甚至于已到了零点，换句话说已到了车子难以走动的地步。

特别是现在在该高速公路上正在兴建三项国家策略性工程，使数段高速公路变得更加狭窄，塞车情况无法避免。

塞车情况不但影响勿加西(Bekasi)居民的日常生活，也影响当地的经济发展，因为芝干北至雅加达的高速公路，是勿加西与芝干北地区众多工业区的交通命脉，许多卡车每日必须运送物资与成品，往来于芝干北工业区至丹戎不碌码头与雅加达市区的主要交通要道。

政府透过交通部发出交通部长2018年第28号条例，限制进入芝干北高速公路的车辆，单号日期只允许单号车牌的车辆可以进入芝干北高速公路，双号日期只允许双号车牌的车辆可以进入芝干北高速公路。

该条例于3月12日开始生效，该条例实行后，的确减少了往来芝干北高速公路的车辆，使每小时只有30公里的车速，可提高至每小时80公里。

政府不要因此自满，资料显示，30％的私家车转移到更早时间进入该高速公路。另外，公车并未实现其承诺，未能准时到站与准时出发，其实民众期望不开私家车改用公车，但公车数量太少，未能满足乘客的需求。

大雅加达特区交通局已推出了该单双号行车制度，希望民众改乘公车，减少私家车在高速公路的数量，民众只要付2万盾的车费，就可以搭乘经过高速公路抵达雅加达的公车。但事实并非如攻府的承诺，公车道被私家车占用，使公车不能快速行使，延误到达时间。

政府应该立即改善用在高速公路的公共运输工具，缩短车程时间与客户等车的时间。改善芝干北至雅京高速公路的塞车情况，必须连带使客户减少使用私家车辆并改用公共汽车。倘若不能改变住户使用私人车辆的习惯，政府发出单双号用车的条例没有多大的意义。只不过转移塞车的时间与公路而已。

目前50万勿加西居民中的5000名转移乘火车到雅加达，使勿加西火车站成为继茂物火车站与丹拿旺火车站之后第三大火车站。只有约5000人改乘公车，其余的还是选用私家车，或摩托车。这些车辆与雅加达里的车辆混在一起，行驶在雅加达的大小公路与高速公路上。

其实民众也希望改用公车，但必须考虑其自身的安全，与时间问题。倘若政府能够先改善及增加公车的数量，减少民众等车的时间，将会有更多的民众愿意改用公车。(文/邝耀章)