Posted by admin

网约车提升中小微市民的收入

无可否认，在线交通工具的出现对多方有利，电子通讯的发展改变了人类生活方式，特别在交通方便，人们可以利用手机订约的在线交通工具或称网约交通工具，无论汽车或摩托车都可以，价格比一般的计程车或载客摩托车便宜，而且不必讨价还价，价格已经先定了。

在线交通工具发展迅速，现在已发展到全国各大小城市，不单在我国在其他国家也一样，这已是时代的一个进步和需求，或说是一个不能避免的趋势，大部分人们都乐意接受它的出现。目前在我国已有的网约车与网约摩托车有：Grab、Go-jek、Uber。

网约车是一个对消费者、出租车主、经营企业三方面都有利的行业，对消费者来说可以获得更便宜的消费，对出租车主来说，把车子搁置在一边，不如利用多余时间多赚点钱，对经营企业来说，不必投资很大的资金，车子是车主的，司机也是车主的，经营者只是提供网络设备，让消费者可搭到便宜的车，让车主可以增加收入，何乐而不为，网约车对三方便都有利。

最近印尼大学经济学院社会研究机构的研究报告称；网约摩托车一年给印尼经济贡献了9.9兆盾，其中车主贡献8.2兆盾，相关中小微企业贡献1.7兆盾，网约车的出现无形中提升了我国的社会福利。

减少了我国的失业人口，解决了因经济不景气，工厂倒闭、大百货公司停业所造成的失业人口，间接的改善了社会的治安问题。

99％的网约摩托车消费者接受专访时表示，对网约摩托车的服务表示满意。85％受访的中小微企业表示网约摩托车提升了他们的收入。

网约摩托车除了载送客户到目的地之外，另外一项最受欢迎的服务，即为消费者购买食物。自从2015年4月网约摩多车开始为客户采购食物之后，已有12万5000户餐厅或食摊加入网约系统，其中80％是中小微食摊，据悉中小微食物摊贩加入网约系统后，他们的收入增加了2.5倍。

很不幸的是，最近发生客户受到网约司机骚扰的事，也许这就是科技进步带来的负面影响。网约车的出现是一个不能逆转的趋势，但客户的安全也是不能被忽略的事。

网约车企业管理层在征聘车主时，必须经过严格的征选，除了身分证与驾驶执照之外，车子是否定期保养？确认司机的身分是清白的，没有案底，有污点的司机绝对不要录用。录取后先进行培训，除了教导司机如何使用手机与客户沟通，服务客户也很重要。这些网约车企业应该做到的，因为倘若出了问题，网约车企业应该要负起责任。

政府除了抽税之外，也扮演监督与辅导的角色，制定相关法律监督网约车的运作。定期的检查网约车的安全系统，这是政府的责任。

为了客户的安全起见，网约车有必要将司机的照片姓名地址，安置在客户可以看到的地方，让客户可以安心的搭乘网约车。现在科技的进步，也可以在客户的坐位安装安全钮，以防万一客户可以按钮传达迅速给总部，以保障客户的安全，客户也需要有法律的保障，政府应该执定相关法律，保障网约车客户的安全与权利。(文/邝耀章)