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统筹部未发挥应有作用

政府拟改变学校一周上学5天制的计划，再次引致各界的议论，特别是教育界与宗教界人士更是议论纷纷，有的赞成有的不赞成该计划。原定于7月中旬将实行每周上学5天每天上课8小时的计划，再次胎死腹中。政府将深入探讨其法律问题，该事件再次提醒政府，在做新决策之前必须仔细的研究与计划，执行该决策之后可能引发的各种后果与效应。

每周上学5天制延后实施

教育与文化部未正式公布每周上学天的制度之前6月19教育与文化部曾邀请印尼伊斯兰教士理事会（MUI）与穆斯林联合会（NU）及佐科威总统在总统府座谈讨论该新措施。事后印尼伊斯兰教士理事会与穆斯林联合会发表公告，不同意每周上课5天的制度，事件发生后引起各界的哗然，指责政府未做深入的评估即匆促决定新的政策。

这再次表示，政府各部门未有良好的沟通，内阁里教育部与宗教部不同调，副总统也发言指责教育部在未与民众沟通之前，即做出影响民众的重大决定，他希望教育部先做好万全的准备后，再实行该新制度，该新制度最好延后实施。

取消2亿盾存款须汇报条例

6月初财政部发出第70/2017号条例，凡在银行存款2亿盾以上的客户，银行必须向财政部汇报，财政部税务署有权就该报告调查客户存款来源。该条例发出后，引起中小企业哗然，财政部随即修改该条例，将2亿盾存款改为10亿盾存款。

专家认为，政府在做出新的决策之前，没有先详细的分析与深入的研究，并评估可能引致的后果。如实施5天上学制，在偏远地区的学校有困难，而师资也是问题，另外其技术性条例倘未完成，政府制定该条例之前，也未与民间专家或相关人士商讨。

缺乏详细研究与评估后果

如果政府早作好准备，向社会宣传即将实行的措施，社会大众与有关者充分了解后，政府施行新政策的阻力将会减少。其实在一些大城市里，一些私立学校早就实行一周上学5天制。

在总理制的国家里，部长的决策在未公布之前，应该由总理做最后决定，然后向社会大公布。印尼不是总理制没有总理，但印尼设有统筹部，教育与文化部与宗教部是在人类发展与文化统筹部之下，属于人类发展与文化统筹部管。教育与文化部在发布新措施之前，理应交给人类发展的文化统筹部审核，通过后 才向社会大众公布。看来人类发展与文化统筹部并没有发挥应有的作用。

统筹部未发挥应有作用

财政部是在经济统筹部之下，属于经济统筹部所管辖，财政部在公布2亿盾存款必须向财政部汇报之前，理应先获得经济统筹部的同意，避免新措施公布后又修改，给人政府经常朝令夕改的不良印象。

佐科威内阁的决策程序需要加以更正，各部门在制定新决策之前需要做详细的研究与评估，最好多让有关专家参与，在公布新决策之前，有必要先交给统筹部过滤，以避免决策公布后遭到反弹，才修改条例或取消条例，给人政府决策过程草率，造成给人朝令夕改的印象。(文/邝耀章)