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经济增长需要有稳定的政治局面

一个国家经济能够增长，首先需要有稳定的政治局势，我国最近回教激进派的大示威，已影响国内外的投资意愿，使投资者持观望的态度，暂时不愿意投资，如果回教激进分子与雅京省长钟万学的纠纷，法院判决回教激进分子胜诉，钟万学败诉的话，这表示法院已受到群众的干预，印尼局势已被回教激进分子左右，政局已被激进分子控制，有意投资者可能将取消在印尼的投资。

美国的政治与经济情况，将影响其他国家的政治与经济情况。特朗普当选美国总统，预料他的经济政策将影响世界经济发展，不能否认美国仍控制百分之20世界的经济。

特朗普的其中一项经济政策，保护其国内的产品，这将影响世界的经济，包括我国的经济。我国出口至美国约占总出口额的12％，倘若美国限制进口，肯定将影响我国的出口。

中国对美国出口也将受到影响，这也将间接的影响我国对中国的出口。因为中国将减少生产，也将减少自我国进口原材料，这将间接影响我国对中国的出口。

另外，因为美国减少吸收中国产品，中国产品将大量销往我国，将影响我国工业产品，我国对中国的贸易额将出现大量的赤字。

特朗普的金融政策也将影响世界，无论先进国家或新兴国家的经济都将受到影响，世界上的贸易大部分用美元交易，美联储将继续调高利率，原本将流入我国投资的资金，将被美国吸收回流美国，投资者将选择较高的利率与稳定的投资环境。

一向以来，依靠外来资金支撑的资本市场与股票市场，将受到影响，外来资金将流向美国。

印尼政府为应对未来世界经济局势，中央银行正密切留意世界经济局势的变化，因为世界经济与金融仍处在不稳定的状态中，更明确的说；美国与中国的经济措施，加上国内政治与经济变化将带来怎样的结果。

维持稳定的发展

2016年我国政府为了推动经济发展，制定了许多新措施，自2015年9月政府颁布了14项在各领域的刺激经济配套，减化投资手续，改善投资环境。

但不是每一项刺激经济配套都能立即兑现，有的牵涉到其他法令，如有关工业用煤气价格的刺激经济配套，自2015年10月已经颁布，一直到最近才能兑现，为了实理该配套必须等了一年。

又如替代进口物资的配套未能设施，政府希望减少一向以来占我国进口量的70－75％的原料与配件。

根据国家统计机构的报告，2016年1月至11月我国进口额为1228.58亿美元，其中74.64％是进口原料与配件，资本物资为16.37％，消费品为8.99％。

2015年1月至11月我国的进口额为1306.17亿美元，其中75.3是进口原料与配件，资本物资17.22％，消费品为7.48％。

减少进口料与配件不是因为已有了国内的原料与配件，而是因为国内工业生产放缓之故，加上国内银行比起2015年减少发放贷款。而进口消费品有所增加，这也将给予国内产品压力。

而政府的一些措施能很快的加以实施，如将旅游业成为推动经济增长及民众参与的项目，政府给予169个国家免签证，及重点发展10个观光旅游景点。

旅游部确信政府的开放政策已收到了实际的效果，这可从2015年1月至10月的旅客人数达到940万人次，比2015年增加了9.54％看出。政府也希望外国游客可以多停留在我国及多采购我国产品。政府制定2019年访我国游客人数达2000千万人次及收汇达200亿美元。

方便经商指数上升

在国际经济仍然低迷的时候，我国能够成功的争取外国投资。虽然我国面对严峻的竞争与挑战，根据2016年世界经济论坛发布的全球竞争力指数，印尼的排名从2015年的37名下跌至41名。世界经济论坛表示，一个国家不但需要有金融政策，也需要改革以促进竞争力。

世界银行发布的方便经商指数，2015年印尼排在106名，2016年上升至91名，上升了14名。印尼方便经商指数名次的上升，是因为在各方面已有所改善，如：申请电力、申报房地产、方便贷款、付税、跨国贸易、商品报价及签约等已大量获得改善。

虽然全球竞争力下跌了41名，但方便经商指数上升14名，希望有更多的投资进入印尼，不但外国投资工业，也希望国内投资不断增加。工业的增长将带动经济增长，提供就业机会，促进贸易等。估计经济增长1％，将吸收20万－25万劳工，而印尼目前尚有7百万失业人口。

投资增加，让失业人口有了工作，可增加购买力与消费，将增加工业产品的消量。工业的好转将增加劳工与减少失业人口、扩大工业园、增加贷款等，也将带动银行业的增长，进而带动整个经济的成长。（文/邝耀章）