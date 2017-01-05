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盛传将改组内阁 政党忙推荐人选

最近政界盛传佐科威总统将进行第三次改组内阁，将大印尼行动党(Gerindra)及公正福利党(PKS)的人员纳入内阁。

斗争民主党中央理事会经济组主席亨特拉宛(Hendrawan Supratikno)说，该党已准备了数位人员可以内阁。他不愿公布可能入阁人员名单，但他确认名单已由美加娃蒂亲自交到佐科威总统的手里。至于谁将被选内阁由佐科威总统做最后决定，因那是总统的特权。

国民民主党(Nasdem)中央理事会主席伊尔玛(Irma Suryani Chaniago)表示，该党将服从佐科威总统的领导，不会介意是否增加或减少在内阁的席位。

国民使命党(PAN)秘书长艾帝迪(Eddy Soeparno)表示，现任发挥公务员效率与行政改革部长阿斯曼(Asman Abnur)是国民使命党最优秀的党干，但是否被撤换完全由总统决定。

从业党秘书长伊特路斯(Idrus Marham)称，将支持总统改组内阁，以便提高内阁工作效率。建设团结党(PPP)秘书长Arsul Sani称，该党不担心被撤换在内阁的党干，因该党的部长被认为工作成绩良好。

民族复兴党(PKB) 中央理事会秘书塞弗尔(Saiful Bahri Anshori)表示，该党认为在短期间不会有改组内阁，但若有改组内阁，该党也有许多可担任部长的人才。

一位阁员称，总统已派人与大印尼行动党与公正福利党接触，大印尼行动党副总主席阿里夫(Arief Puyouno)并不否认有该接触，但一切由该党总主席帕拉波沃决定。而公正福利党发言人马达尼(Mardani Ali Sera)表示，不会接受内阁的邀请，该党无意内阁，而是要扮演监督政府的反对党。

目前内阁里并没有大印尼行动党、公正福利党与民主党的人员，据悉佐科威总统希望拉拢大印尼行动党与公正福利党入阁，以减少施政的阻力。但无意接拢民主党入阁。

2014年10月26日佐科威组第一届工作内阁，由19位专业人士与15位政党人士组成，政党人士有：斗争民主党5位，民族复兴党4位，国民民主党3位，民心党2位，建设团结党1位。

2015年8月12日改组内阁，仍然由19位专业人士与15位政党人士组成，从业党入阁一位，国民民主党少了一位。

2016年7月27日再次改组内阁，专业人士少了一人，民心党少了一人，从业党与国民使命党各增加一人。

盛传最近将改组内阁，可能被撤换的有４位部长，第一位是文化与教育部长穆哈吉尔(Muhardjir Effendy)，穆哈吉尔经常做出一些檃议性的决定，其中有2017年停止进行会考。

第二位，科研与高等育部长穆．纳希尔(Moh Nasir)，据说与征选大学校长的问题有关。第三位，总统府幕僚长德登(Teten Masduki)，据说因没有处理好亵渎宗教案，导致11月4日与12月2日的示威大游行有关。第四位是宗教部长鲁克曼(Lukman Hakim Saifuddin),被指未能处理好两次大示威的伊斯兰教组织。

以上只是政界人士的猜测，可时改组，撤换那些人，完全由佐科威总统决定，即使政党推荐及美加娃蒂也只能建议，最后还是由总统自己决定。(文/邝耀章)