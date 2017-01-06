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现在已不是沉默的时候

许多人认为一些有特定目的的人，喜欢为一些小事争议，并将争议与宗教挂钩，他们并非愚蠢的人，他们故意制造争议，在社会中制造纷乱，目的为打击政府的威信。

其最终目的是要制造横向的冲突，在社会中增加支持的力量，扩大对政府的不信任。最容易的方法，即让政府对抗宗教。

为何他们必须制造社会上的横向冲突，弱化政府的功能？因为，倘若政府强大、社会稳定、制度建全、民主繁荣、国家安定，政府权力稳固，反对派不容易夺权。

倘若国家强大，但社会软弱，将出现极权，如在苏哈托时代。倘若国家软弱，社会强大，将出现混乱的局面。

倘若国家弱，社会也弱，将受到外国的干预，如在叙利亚、利比亚、伊拉克、也门及一些非洲国家一样。

我们现在的情况，若不断发生欲减弱国家功能的活动，人民被有心人煽动国家变成无政府状态。伊斯教士联合会(MUI)发布了一项教令，社团可以到购物中心进行搜查，或用教令对付军警。挑剔一些微不足道的小事，使事件扩大。国家转弱的一项特征，即公民可以如军警一样掌管社会，进行搜查或解散其他宗教的活动，我们也经常听到示威群众向法律施压，不愿遵守法律的规定。

一些以破坏国家与民族团结的社团不断的增加及壮大，他们甚至在热闹的大街上，公然的叫喊要废掉建国五原则，以教规来取代建国五原则。

他们挑拨所有国家的政策以对抗宗教教规，一些不用大脑的人，相信他们的说词，并当作是宗教的斗争，如利比亚开始内战时一样。

他们如何能够减弱社会民众的力量？他们制造横向的冲突，利用宗教与族群问题挑起横向的冲突。

我们注意到，现在很容易指某人是异教徒或是异端，无论是不同信仰的人或同样信仰的人，他们会不断与不同意愿的人争吵。

他们挑起群众的冲突，不断制造对华裔的仇视，他们把土生土长的华裔当作是中国派来的新移民，其实这是不能相提并论的事，根本是风马牛不相及的两回事。

中国是中国，印尼华裔是印尼华裔，在苏里南的爪哇裔与印尼也没有政治关系，只不过有历史关系与血缘关系。

不断制造与华裔族群的仇恨关系，除了要制造横向的冲突，也要破坏我国经济的稳定。

不能否认，因为新秩序留下的历史因素，华裔族群的经济情况比较好。而因98年的排华事件，促使有钱人更喜欢将钱存在外国，佐科威总统希望把这些存在外国的钱回流来建设印尼，故推行了税务特赦政策。

但倘若国内的政治与经济情况不稳定，有钱人不但不会把钱回流印尼，在印尼的钱也会流到外国，这将使我国的经济更加吃重，人民的生活更苦，进而产生对政府的不满。

有心人就是利用经济问题、宗教问题、族群问题，这些问题最容易被利用来破坏种族的团结与国家的安定。

从以上情况判断，有心人有意引进外国势力，就如波兰、叙利亚、利比亚一样。有心人希望引进强盗，抢夺我国的财产。倘若发生这样的事最痛苦的是全国人民，包括有心人与我们的子子孙孙。

现在他们好像很神圣，为宗教而奋战，好像就要进到天堂一样。其实他们所做的，是破坏国家与民族的未来，把地狱带到印尼来的行动。

为了挽救我们的后代，没有别的方法，只能设法维持社会的稳定，不让它发生横向的冲突，加强国家的功能。不要再静默，印尼需要你，我们的子孙盼望你站出来。以往人民总说：沉默是金，现在已不是沉默的时候。（文Eko Kuntadhi/Snd译）