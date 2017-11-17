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照顾税收或经商环境政府左右为难

至到2017年9月30日税收只达到2017年指标的60%，即只有770.7兆盾。该数字比去年同期下降了2.79％。

税务署估计，2017年10月税收增长25％，若加上1月至9月的税收，有望达到876.58兆盾或指标的68.29％。

仔细的追究，有6种企业比去年有很好的成长，成为今年税收的主要来原，这6种企业是：制造业税收成长16.63％，贸易成长18.74％，财务成长9.08％，矿业成长30.16 ％，通讯成长4.62％，建筑业2.46％，其他成长10.70％。

这6种主要业务税收有足够的成长，至今税收仍成为政府收入的来原，但在政府大量建设基础设施的同时，国家收支预算收入的指标都未曾达标。

税收的不达标已影响政府推动的建设，基础设施的建设逐年增加。现在离年终还有两个月，税收指标还有31.71％，税务署正追赶税收使能达到指标，这似乎有困难，而且也太晚了一点。

换句话说，税务署已失去了追税的机会。另外，政府税收未能达标，因为今年经济情况不景气，经济成长停滞不前，家庭消费减少影响整个国家的经济成长。政府是否应该推出一些优惠政策，以推动经济成长，进而获得税收的成长。

中央银行推出的刺激经济政策，下调中央银行利率，被认为已经正确。目前的央行利率稳定在4.25％，但工业界认为央行利率4.25％还是太高，特别对劳工密集工业，仍然难以与外国产品竞争。政府是否为了支持劳力密集工业的生存，需要提供劳力密集工业税务上的优惠，以避免劳力密集工业为了生存而减少劳动力，造成失业人数增加，最后可能引至社会的动乱。

税收与​​经商环境

另方面，因为财政部的税收未达指标，企业界担心在未来的两个月里被税务官员追税，税务官员开始向企业界追查从技术性细小的问题到营业资料，这使企业界感到不安。

其实，政府应该为整个经商环境着想，不要为了达到税收目标，而破坏了整个经商环境，使有意投资者感到惧怕，而趦趄不前，最后放弃投资。

企业界希望，政府能够更智慧的面对税务问题，达到税收目标固然重要，但维护一个良好的经商环境也很重要。政府应该保护已经遵守规则诚实付税的企业家，不要因为税收目标而做出杀鸡取卵的动作，破坏了整个经商环境。

众所周知，企业界正面对民众购买力下降，经济不景气的时候，3年来经济增长停滞在5％左右，经济并没有很大的增长，但政府却要增加税收，这对企业界可说是雪上加霜。其实政府应该减税，让经济更加活跃起来，以达到税收目标。

一向以来，对我国税收贡献颇大的制造业，今年第一季制造业的增长有4.24％，到了第二季增长下滑至3.54％。换句话说，制造业也面对困难，所以政府想要从制造业获得更多税收也很困难。也许政府应该从其他行业获得更多税收，如出口的矿业等。

政府也拟从电子商务着手，目前正在拟定电子商务的税务法令，不久就要实行向电子商务征收税务。电子商务的盛行已是世界的潮流，而我国的电子商务正在兴起，目前正需要政府保护与推动的时候，倘若因为税务问题而使电子商务的发展中途停顿，对整个社会反而是得不偿失，政府应谨慎处理。（文/邝耀章）