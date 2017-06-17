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激活食用盐与工业盐的生产

最近进口食用盐事件出现问题，疑牵涉某国营企业高层人物。事件暴出后好像国盐公司从上游至下游都有问题。我们看生产食用盐的上游部分，我国倘有上百万盐农靠天气吃饭。每当天气有变化的时候，如雨季来临时，盐的产量将受到影响，产量会下降。

我国生产盐的盐农大约有3百万人，大部分盐农因为盐产量不稳定，与盐价格不稳定，使他们的生活仍停留在清苦或贫穷的阶段。每当盐产收成时，食盐的价格下滑，由于消费食盐的销售链被中间商所控制，从事生产的盐农难以掌握食盐的价格，食盐的价格长久以来由中间商所控制。

食盐产量大幅下滑

因为去年食盐产量大幅下滑，使我国的食盐存量出现危机，政府为了解决食盐危机，只好自外国进口食盐。但，进口并不顺利，进口食盐出现问题，使政府因此损失35亿盾。

进口商进口工业用盐代替食用盐，而工业用盐不可用来调味。问题是：政府是否有在监督进口盐类。那个部门在监督？

去年，政府发出2016年第7号法令，有关保护、加强渔民养鱼及盐工生产食盐的法令。该法令其中授权政府调控进口食用盐，该调控包括指定进口商，食盐的种类与进口的数量，何时进口、控制进口食盐的品质与处理进口的手续。

14个月过去了，没看到政府在控制进口盐，特别在控制进口食盐方面。海洋与渔业部、贸易部与工业部开始考虑同步处理进口食用盐问题，因为当前各部门都有自已有关进口食盐的条例与法令。

相关法令；其中有贸易部的2015年第125号部长令，即有关进口食盐的贸易部长令。 2014年第88号工业部长令，即有关发展工业盐路线图的法令，与2016年第7号工业部长法令。

食用盐与工业盐的差别

有食用盐与工业盐的分类，因为民间生产的盐未能达到工业用盐的标准。结果民间生产的盐只能用在食用盐，而工业用盐要靠进口，每年进口200万吨工业盐。

食用盐也引起分类的纷乱，部分食用盐被归类于工业盐，但食用盐只用在消费调味方面。食用盐应该含NaCI的成份在94-96％之间，而工业用盐的NaCI成份至少97％。

各部门有关盐的法令未能同步，迫使政府有意整合生产与供应盐的问题。政府认为各部门应该遵照工业2016年第7号法令，该法令迫使政府整顿盐类的生产，盐的销售与运输，及盐的价格，保障盐的价格对盐生产商有利。

政府整顿生产盐的目标推动民间盐生产商提高生产技术，可以自行生产食用盐与工业用盐。政府保障食用盐与工业用盐的价格与市场。

海事研究中心执行主任阿杜尔．哈林(Abdul Halim)认为，政府除了要保障能够吸收盐农生产的盐之外，政府也应该要提升盐农的福利，政府被评于2016年不成功提升盐农的生产量，2016年盐的产量比政府规定的指标320万吨少了118吨。所以2017年政府不得不进口200万吨盐。

印尼团结党工商业方面中央理事主席亨特利(Hendrik Kawilarang Luntungan)认为，政府对盐农生活情况不敏感。虽然印尼拥有辽阔的海域与海岸，但很讽刺的是印尼未能生产工业盐，即使是食用盐，政府也应该控制其含钙量与含锰量不得超过400ppm。而负责向盐农购买盐产的国营国盐公司，其吸收量仍有限，但购买的价格还算合理，即每公吨43万盾。他希望政府能向盐农提供资金与技术的援助，使盐农逐渐能够自立及生产出合格的工业盐。（文/邝耀章）