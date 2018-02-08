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民众缺乏购买力 经济成长停滞不前

国家统计局公布2017年我国经济增长为5.07%，比2016年的增长稍高了一点， 2016年的经济增长有5.03%。另方面，令人感到失望的是，民间的消费并没有很大的增长，只有5%左右。

宏观指标亮丽

原则上，数项宏观经济指标有正面的表现。但消费与经济并没有很大增长，这使佐科威总统很生气，虽然宏观指标很亮丽，通货膨胀低，外汇储备充足，银行利率下降，但并没有反映在经济增长上，经济增长仍然停留在5％左右。

通资膨胀在3.61％，印尼的幅员辽阔要维持5％以下的通货膨胀率并不简单。不要忘了通货膨胀率低的其中一个原因，是民众的购买力低，民众减少消费。

通货膨胀率低与日常消费品的消路不畅有关，及市场不景气有关，因为民众缺乏购买力，或说购买力偏低有关。其实，按照理论，通胀率低东西便宜，民众应该有更多的消费，但事实证明，民众缺乏购买力，或不愿意消费。

如2017年汽车的消量只有110万辆，而三年前的消量曾经达到120万辆。摩托车的消量也一样，现在一年只有600万辆，前些时候曾经达到一年800万辆， 那是在棕油与煤炭价格好，及出口多的时候。

通常机动车的消量与房地产的消量，成为一个国家的消费指标。当这两项消量好、景气好的时候，经济增长就会上升，反之就会下降。

卡渣玛达大学经济学与公共政策研究所主任多尼(Tony Prasetiantono)认为，我国的通胀率低是因为民众缺乏购买的关系，在民众缺乏购买力的情况下，生产商不可能调涨物价，因此通货膨胀率偏低。

市场的不景气

其中一项原因是民众感受到市场与政治的不确定性，这是因为全球性的经济不稳定所致。民众减少对汽车与摩托车的消费，也许以休闲活动来取代之，如以出国旅游等活动来取代购买汽车或摩托车。现在的民众更喜欢出国旅游比起购买汽车或摩托车。而能够推动经济增长的是汽车工业或摩托车工业，不是旅游业。

外汇的储存虽然有时会有很大的变动，如一天会流出20亿美元，但外汇储存仍累积升至1300亿美元。外汇的储存量充足，使盾币对美元的兑换率也稳定。

除了以上三种宏观经挤的指标之外， 另外经常被忽略的经济指标， 即银行业的贷款率， 2017年银行业的贷款率只有8%，银行的贷款率还有很大的空间可以提升，但因为市场的不景气，没人愿意贷款，现在银行业有过多资金放不出去。

银行业资金过剩

政府希望2018年银行的货款率能够增加至12-14%，以便促进投资与民众的购买力及消费能力。

另外一项，促使民众不愿意消费的原因，是政府在追查纳税人的税务，如人们购买房地产或机动车，税务局官员马上就追查其税务。政府也有意促银行业向财政部报告客户使用信用卡的情况，这些情况都促使民众不愿意消费在购物方面，而宁愿消费在旅游或饮食方面，所以市场虽然不景气，但餐厅的生意却特别旺。

国际油价的上升对我国有利，但若油价上升超过每桶70美元，将影响国家收支预算对燃油的津贴。还好美国及时宣布发现诸多油田，稳住了国际油价的上涨趋势。油价的上涨也会引致物价的上涨，影响通货膨涨。（文/邝耀章）