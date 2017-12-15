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新税务署长所肩负的重任

2017年11月30日原税务署长耿. 杜维汝吉阿斯迪阿帝(Ken Dwijugiasteadi)进入退休期，佐科威总统随即指派原财政部融资与风险管理署长罗伯特.巴巴汉(Robert Pakpahan)为新税务署长。罗伯特为印尼独立以来第17任税务署长。

其实，罗伯特也熟悉税务问题，自从1988年他进入财政部，曾经担任服务上市公司税务办公室领导，未出任财政部国家收入专员之前，曾担任财政部企业透明化进程主任，以他拥有在现场与在办公室制定政策的经验，他足以胜任税务署长。

如今，他已接任税务署长，当前最重要的是在今年剩余的一个月里，达到税收的指标，到11月底税收只达指标的79％，倘缺21％或约250兆盾。虽然这是一项吃重的工作，但并非是不可能完成的任务。

罗伯特上任后的第一招，即召集各区的税务局长，勉励设法达到年度税收指标，在2017年的最后一个月里，他不会发出新的措施。

其实罗伯特署长最重要的任务是推动税务政策的改革，原则上他将继续税务特赦之后的政策，即税务法13与18章法令，若税务署发现纳税人隐瞒财富未申报，将被课以30％的个人所得税，或25％的公司所得税，再根据税务法加上罚款。

以上任务异常吃重，需要很小心的执行，否则恐怕将引起市场的恐慌，最后引来市场的萧条。

接下来的任务是，根据2017年第9号有关公开财务信息条例，制定税收公开制度的基础。换句话说，有了该条例，银行不能再为客户的存款保密，税务署可以获取纳税人在银行存款的资料。

看来，罗伯特因以往曾担任服务上市公司税务办公室主任的经验，对以上事务会很快上手及熟悉。他最大的挑战是根据财政部长第885/KMK.03/2016决定推动税务改革。税务改革的范围很广，不单是税人员需要改革，整个税务机构、先进的资讯与技术、基础的资料、执行制度等都需要改革。

所有的改革需要同时进行，但最重及最迫切的还是人力资源的改革，至少有二项有关人力资源需要改革，即振兴调度人员系统，与推动内部人员服从上级令，大家一条心完成共同的指标。

国家公务员条例规定，各机构必须按制度公开召考一级与二级官员。目前税务署已做到公开召考第三级与第四级人员。公开召考员工，可以避免群带关系(KKN)，或任用自己的亲戚朋友。调动人员也一样，罗伯特必须有敏锐的眼光，唯才是用，需要公平与公正的对待派到各地的税务官员。不要让地方上税务局长的职位空缺，税务署长需要与财政部长沟通，因为委派三级以上官员是部长的权力。

罗伯特首先必须取得属下４万名税务官员的信任与服从，做起事来才会顺利，要获得全体属下的支持，共同完成国家定下的任务，圆满达到税收指标。(文/邝耀章)