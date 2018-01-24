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数万民众申请护照受阻

民众不满办理护照旷日费时

政府需要尽快改善民众申请护照程序，数万名欲办理护照的公民，等了数月仍未得到申请的护照。这情况使许多欲出国办事或旅游的公民不能成行，民众对此对移民署非常不满。

有的申请人宁愿多花钱交给仲介商办理，其实政府实行在线申请护照，即为了让公民可以透过电脑网路自行申请，而不必透过仲介人。如此一来即断了仲介商的财路。

申请人太多使网路受阻

据悉，移民署未能及时办好申请人的护照，主要因为有太多人申请办理护照。司法与人权部移民署长称，申请护照受阻，是因为自去年年中开始有数万名申请人透过网路申请护照。其中有一半以上是假申请人，目前政府已经清除72000份假申请资料，这些假申请资料因长期累积，即使已被清除，至上周真正要申请护照者还是很多，仍需要等待1个多月才能办好。

因为办理护照需要更长的时间，已引起民众的不满。部分民众认为，不如回到以前的人工系统，反而会更快。移民署长称，这是仲介人在作怪，因为政府断了他们的财路，所以他们故意输入许多假申请人资料，使移民署的电脑应付不来，他们建意政府回到以前的老路，使仲介人有机可乘，可以赚钱为生。至上周，申请护照人数作仍居高不下。

移民署应增加工作人员

移民署应该进行改革，不能再走回头路，回到以前的方式。移民署除了必须清除假申请者资料之外，也应该提高工作效力，或即刻增加工作人员，以应付办理护照人数遽增的现象。

通常在正常的情况下，移民署一天只能办理300份护照，为应付申请护照人数遽增的情况下，移民署有必要增加工作人员至少三倍以上。

移民署也需要改善在线系统，阻挡重复申请者或假申请者，尽快的办理已符合条件的申请者。另外，移民署也应该采用在线核对申请人的身份证明，移民署与内政部民政署应有电脑连线，以便加速审核工作。至今移民署仍然使用人工核对申请者身份。一天也只能核对200份。

在正常的情况，一位申请人从提交申请书与所需证件到移民署拍照，到完成护照一般需要五个工作日。如果移民署能够改善效率，增加工作人员，将办理护照的时间缩短，将是一件令人民满意的事。

嫌疑犯交警方处理

移民署可以邀请国家情报机构或国家网络委员会及警察部门协助，追查制造假申请人的嫌疑犯，以杜绝假申请护照案，揭发他们制造假申请人的目的，及将嫌疑犯绳之以法。

司法与人权部长劳利表示，怀疑是仲介商制造假申请人资料，以拖长移民署办理护照时间，以便人民希望回到以往的系统，申请人宁愿交给仲介商办理，仲介商才有利可图。

1月21日周日司法与人权部为纪念移民署成立68周年，特在雅加达中区的民族纪念碑广场举办一天移民节，让平时没有时间办理护照的民众，可以在周日到民族纪念碑办理护照，当天移民署准备了1600份护照，以后增加至2000份，但仍有一半的人拿不到护照。（文/邝耀章）