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政府计划全国燃油价格一律化

众所周知，国内偏远地区因为交通不便，物流成本较高，因此偏远地区的燃油价格比中央大城市的价格高出许多。佐科威出任总统后，为了公平原则，推出全国燃油价格一律化计划，即使在最偏远的地区、边界地区或深山地区，燃油价格也要与中央大城市里的燃油价格一样。

该计划推行一年多后，目前已有31个偏远地区的燃油价格与中央一样，政府订下指标2019年将有150个偏远地区的燃油价格与中央的价格一样。以往偏远地区的燃油价格每公升在15000至20000盾之间，而在爪哇岛与巴厘岛的燃油（普通汽油）的价格每公升6450盾。中央政府希望，地方政府协助监督燃油到了偏远地区，以中央的价格卖给当地民众。

矿务与能源部2016年第36号部长命令，规定偏远地区政府津贴的普通汽油与柴油价格与中央价格一样。即普通汽油每公升6450盾，津贴柴油每公升5150盾。矿务与能源部希望地区政府发出燃油卡给予有用汽油的民众，每次加油时由加油站服务员记录，并希望有当地警察协助监督。

矿务与能源部油气下游业辅导司长表示，倘若政府指定执行该政策的国油公司、地方政府与中央政府有良好的合作，全国燃油价格一律化政策便能够顺利进行。国会油气下游业辅导委员表示，一向以来，在偏远地区要开设加油站面对许多困难，如原则许可证(Izin Prinsip)、建筑许可证等。倘若有意在偏远地区开设加油站遇到困难的业者，可向矿务与能源部下游业辅导司报告，矿务与能部将协助解决问题。

矿务与能源部有信心到2017年底54个偏远点的燃油价格已与中央一样。在偏远地区兴建的加油站规模比较小，也比较简单，因此建设时间也比较快。矿务学院院长表示，政府应严格取缔在燃油已与中央价格已一样的偏远地区，倘若有非正实加油站以高价出售燃油。政府希望津贴的燃油能够落在真正需要燃油的民众手中，而不是被中介商买进再以高价卖出。

政府委托国油公司执行全国燃油价格一律化政策，国油公司可以委任合法经销商协助处理在偏远地区的出售燃油问题。政府希望到2019年有150个偏远地区、边界地区、或深山地区的燃油价格已经与中央一律化。国油公司必须承担在偏远地区兴建加油站的费用，以及津站贴运送燃油到偏远地区的物流费。单单巴布亚地区与北加里曼丹地区，国油公司一年必须津贴8000亿盾物流费。

（文/邝耀章)