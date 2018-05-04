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政府拟限制1亿盾以上现金交易

财政交易分析与报告中心(PPATK)与肃贪委员会正设法使国会正在讨论的“限制现金交易法令”草案能够顺利通过成为法令。该法令将成为2010年第8号防止洗钱法令的接续法令。

“限制现金交易法令”的主要目的为防止现金交易。肃贪委员会希望2500万盾以上交易不得使用现金，但财政交易分析与报告中心则希望1亿盾以上交易才不得用现金。

该法令通过后，1亿盾以上的现金交易为违反法律的交易，将受到罚款的行政处罚。罚款的数额根据违法交易额的大小而定，及由检举的机构而决定。

财政交易与分析中心与肃贪会希望该法令通过后，将杜绝或减少贪污、贿赂、洗钱及杜绝恐怖份子的财源。这是政府设法杜绝或减少贪污、贿赂、洗钱、恐怖份子活动的努力。

政府欲实行无现金交易，需要满足几项条件；第一、社会大众特别是中下层社会，要能够接受无现金交易。第二、1亿盾以上交易必须透过银行进行，我国的银行必须遍布在全国各大小城市。

看来我国还未能满足这两项条件，不可否认，我国人民比起其他发展中国家的人民，对金融知识的认识还不够。我国的银行数量与技术金融机构的优点不成正比。

实行限制现金交易的其中条件，是付款制度的可靠性，跨银行之间的应用程序应该要能够满足实际的需求，印尼中央银行推行的国家支付款项，未能完全与Visa及Master 信用卡连接，这使外国投资者困难。

更基本的问题是，无现金交易与现金交易应保证是等值的交易。现金交易无需附加费用，但经过银行的无现金交易则需要另加费用。如用支票交易，支票本身要有费用，银行过账也有费用，这等于加重使用无现金交易者的负担，减低了客户购买的意愿。

倘若以上条件都满足了，还有另外的问题，无现金交易无疑增加了金融管理局的监管工作，现金交易仍然会出现，因为金融管理局无法完全监管民间的每一项交易。

有心逃避银行管的客户，可以分几次付款。无现金交易只限制在一天内不得现金交易超过1亿盾，如5亿盾的交易，有心人可分成5次付款。政府若无法有效的监督，民众将失去对政府的信任。

限制1亿盾以上无现金交易的法令，无疑是根据不得携带1亿盾以上的货币到国外或带入国内的规定。跨国的现金流动的确会影响国内的经济，但在国内的1亿盾以上的交易，不会影响国内经济及国家收支预算。

目前，在我国1亿盾以上的交易还不多，但未来的10年，预计每年的通货膨胀率为4％，1亿盾的价值将缩减3分之一。这表示小规模的交易，也必须是无现金交易，这将增加民众的负担。

政府也未能保证每年将根据通货膨胀率修改该法令，结果是，被限制无现金交易的价值越来越小，这将影响民众的购买意愿，减少现金的流动量。其实，政府拟限制现金交易主要目的为，防止贪污、行贿、洗黑钱、监督恐怖份子的财源，但却阻碍了民众采购的意愿。民众对大笔的交易，必三思而后行。(文/邝耀章)