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政府开放信仰禁令

非宗教的信仰可填入身分证

争论多时非宗教的信仰问题，终于有了着落，最近宪法法院宣布，非宗教的信仰可以填写在身分证上的宗教栏里。选择宗教信仰是人类的基本人权，政府无权强迫人民接受某种宗教。

这表示印尼政府从此接受非宗教的信仰，以前印尼政府只承认六种宗教，即：伊斯兰教、天主教、基督教、兴度教、佛教、孔教。除此之外的信仰一律不得填写在身分证的宗教栏里，因为政府不承认为合法的宗教。

改革之前政府只承认五大宗教，孔教是苏哈多政权跨台后，1998年进行改革，政府才正式承认孔教为一种宗教。其实，中国与台湾都没有把孔教当作是一种宗教，中国与台湾只把孔子的学说当作一种哲学。世界上只有两个国家把孔子学说当作宗教，即韩国与印尼。

估计在印尼的伊斯兰教徒占人口的87％，天主教徒17％，基督教徒14％，佛教徒2％。其实这估计与事实数字有很大的出入，因为以上数字加起来已是120％，超过了100％。在政府未承认孔教之前，孔教徒只好在身分证上填写佛教。还有民间有一小部分人信仰日本教，他们在身分证上也只能填写佛教。而道教、一贯道等华族的信仰也都一律归纳到佛教里。以后在身分证上可以填写道教或一贯道等。

印尼宪法保障公民的宗教与信仰，建国五原则里的第一原则，规定相信独一无二的真神。而非宗教的信仰有的可以敬拜多个神。

根据文化与教育部属下的信仰与风俗署的资料，已向中央政府登记就有187种信仰，人数约有1200多万人。据说还有一些未向政府登记的民间信仰。

以往不被政府承认伊斯兰教派，其中有: Syiah、 Jamaah Ahmadiyah、 Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)、 Agama Salamullah/Lia Eden、 Aliran Kutub Robani、 Kelompok Husnul Huluq、 Jemaat Kristiani Pondok Nabi dan Rasul Dunia、 NII KW IX Pontren Alzaytun Indramayu、 Darul Islam (DI Fillah)、 Wahidiyah、 Al Qiyadah Al Islamiyah、 Al Qur’an Suci、 Aliran Hidup di Balik Hidup等。

以往基督教也有一些教派被列为异端，如：摩门教、耶和华见证人、上帝的儿女(Children of God)、科学基督教（Church of Christ, Scientist）、科学教(Scientology)等。根据宪法新的规定，以后这些教派都可以填写在身分证的宗教栏里。

政府开放宗教禁令，是要方便统筹与管理，让这些在暗处的宗教信仰可以化暗为明，政府好控制一些以政府为敌的信仰。如从外国流入的一些极端伊斯兰教派。

社会上的誉论支持政府的决定，不过也有一小部分人，希望可以把更细的宗派也可以列入宗教栏中。如基督教的灵恩派也可以把灵恩派填入宗教栏中，而不是只填写基督教。

以往各宗教属于宗教部辅导，而民间信仰属于检察署辅导，以后宗教与信仰全部归给宗教部辅导。以往各宗教都有把教徒人数灌水报大的习惯，因为信徒多可以获得更多的辅导经费，政府拨放辅导经费是以信徒的人数为根据。所以才会有信徒总人数比人口多的怪现象。

民众尚在观望政府开放宗教禁令后，将会有哪些情况发生，如不同信仰的人结婚，夫妻是否可以填写不同的信仰，他们的儿子在未成年之前，是根据父亲的信仰或根据母亲的信仰等问题。以在偏远地区的乡村里仍有一些少数人口的信仰，根据宪法政府也应该承认，以往宗教部里有六个署长，即一个宗教由一个署长管理，以后是需要设立百一多署来管理？让我们拭目以待。(文/邝耀章)