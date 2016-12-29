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改变开矿准证延长兴建冶炼厂时间

持特别矿业营业准证（IUPK）的矿业可获政府放宽原矿出口，但必须明确承诺五年内兴建冶炼厂，且每年必须向政府报告可测量的建厂进度。

政府计划放宽矿业必须兴建冶炼厂的时间从三年延长至五年。但政府表示，放宽兴建冶炼厂规定不是为了给予印尼自由港矿业公司宽松的方便，印尼自由港矿业公司自2016年年初已提出欲延长其开矿许可证，其开矿许可证将于2021年结束。

政府于2014年年修改的第77号政令，有关延长开矿与采煤准证，必须于准证失效前最早两年或最迟半年提出申请延长开采准证。而印尼自由港矿业公司于开矿准证失效前4年就提出申请延长准证。

其理由是投资冶炼厂需要一笔大数目，不可能在短期间能完成建厂，投资者必须获得印尼政府明确的保证，一定会延长开采准证后，才原意投下大笔资金兴建冶炼厂。而印尼政府原先规定，采矿公司必须兴建冶炼厂，政府才发给开采准证。其实这成了先有鸡或先有鸡蛋的问题。

经过双方再谈判得出折衷的结果，政府同意印尼自由港公司改制为持有“特别矿业开采准证”的矿业公司，在建厂期间可获准出口原矿，但必须明确承诺五年内兴建冶炼厂，且每年必须向政府报告可测量的建厂进度。

政府表示，“特别矿业开采准证”不是特为印尼自由港公司而设，而是针对所有的采矿业都适用。矿物与能源部长佐南表示，印尼自由港公司的要求必须获得佐科威总统的同意，

若有采矿公司未遵守政府2009年年第4号法令，与建冶炼厂，政府将禁止该公司出口原矿。倘若该采矿公司欲出口原矿，必须改换采矿准证，成为持有“特别矿业开采准证“的采矿公司。

特别矿业开采准证松绑是根据2014年年第1号矿物与能源部长条例，有关增加开采矿物的附加价值条例。但持一般开采合同与一般开采营业准证的企业，只允许出口原矿至2017年年1月12日，即务必遵守政府禁止出口原矿条例发出后三年必须在当地冶炼的条例。

政府为了增加就业机会与增加矿物的附加价值，坚决执行禁止出口原矿禁令。矿物与能部矿产与煤炭司长庞邦（·班邦·Gatot Aryono）很坚决的说。

违规者将受到制裁

经济统筹部长达尔敏（纳苏蒂安）表示，改变开采合同成为持有“特别开采矿业准证”（IUPK），是有意开采矿业企业的唯一出路。但必须承诺在5年内兴建冶炼厂，且每年提出建厂进度报告。倘若不能满足该条件，政府将给予制裁即使。第一年未能满足第一年的进度，也将受到制裁。(文/邝耀章)