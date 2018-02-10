Posted by admin

提升民众购买力 以达2018年经长5.4%

2017年我国经济增长只有5.07％，在指标5.2％之下，但比2016年的经济增长5.03％更高。虽然2017年宏观经济指数有很好的表现，国际经济情况也对我国经济发展有正面的影响。国际货币基金组织(IMF)称赞我国经济表现优异。

但我国的实际经济情况却没有很大增长只成长0.04%，佐科威总统对此仍不满意。我国的经济成长缓慢，民众缺乏购买力，失业人口有增无减，政府推出的诸多基础建设，没有触到低下层民众的利益，低下层民众的生活仍未获得大量的改善。

希望今年政府推出的基础建设能够提供大量的工作机会，改善低下层民众的生活，提升民众的购买力，改善民众的生活水平，减少我国的贫穷人口。

2016年家庭消费成长5.01%，占国民生产总值的56.13 ％，2017年家庭消费下降至4.95％，是5年来最低的家庭消费。民众缺乏购买力，通货膨涨与国际与国内经济情况不稳定是主要原因。

民众有转移物购消费到休暇活动，如旅游或餐饮消费上。 2017年的休暇消费15.53％，比2016年的5.4有所增加。而2017年的医疗保健消费有所增加达5.59%，2016年只有5.34%。

民众缺乏购买力，使消费能力下降，因为民众的收入仍然很低，2017年8月统计的结果，我国有1210万名劳工中有57％是非正规劳工，他们的收入有的在政府规定的最低工资之下，而且没有固定的收入。因此他们的消费也有限。

因此2018倘若政府希望达到所制定的经济增长5.4%的指标，那么今年政府的其中一项重要任务，即提升民众的购买力，促进投资提供更多的就业机会。

2016年投资占国民生产总值的6.15％，这是受到政府大量兴建基础设施，与鼓励民间大量投资有关。

2017年出口也表现正面的成长，成长9.09％占国家生产总值的20.37％，因为大宗物品的国际价格上涨。

实业部门也有稳定的成长，虽然一些大零售店关门停止营业，对实业部门没有太大的影响。

从以上情况观察，一般评论家认为，今年(2018)我国的经济增长将比2017年好，虽然受到外国经济情况的影响，如美联储调涨利率，国际油价的上涨等。

2018年我国经济有好转的趋势，可能会达到政府规定的指标，那是因为今年出口可能会增加，2017年第4季外资涌入我国有关。

2018年我国举行同步地方首长选举，与亚运会也被评将对我国经济造成正面的影响，如广告的增加，促进民众的购物与增加民众的消费。最重要的是政府必须守住通货膨胀，不让发生通货膨胀，特别对维持日常用品与粮食的价格。

最近数年粮食管理出现混乱的现象，应该成为政府有关单位的经验，不再重蹈覆彻或重演以往的错误。

政府有必要关注国际油价的发展，不要影响国内的燃油价格及电费的膨胀，再次减弱民众的购买力，政府应该创造更多的就业机会。

倘若每个贡献给经济增长的部门都有很好的成长，政府制定的经济增长指标5.4％不是不可能达到。

最重要的是政府维持良好的投资环境，投资者、消费者、经商者有信心。(文/邝耀章)