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我国经济虽已好转 投资者仍在观望

2017年快要结束，企业界一般仍持观望的态度，不愿意在这个时候投资。而政府却急着希望有大量的投资进入，激活国内经济，使今年的经济增长能够达到政府预定的指标5.2％。

最近财政部与中央银行公布，今年我国的经济增长未能达标，只达到5.17％，还差0.03％才达到预定的指标5.2％。虽然如此，已比去年的经济增长5.02％好。

大选年不稳定

企业界不愿在这个时候投资，大多持观望的态度，主要原因大约有数点： 第一、临近大选年，2018年全国有171个地方首长（省县市长）的选举，2019年总统选举与国会议员选举，通常选举年的政治与经济都不稳定。因此，大家都在观望，等新的首长上任后，看情况才决定是否投资，通常新的首长都会有新的措施。

佐科威总统呼吁企业界不必等待大选结束才投资，因为在民主国家里每4-5年就会有一次选举。而机会一但失去，就不会再重来。

购买力呈薄弱

第二、企业界认为现在民众的购买力薄弱，许多大零售业因受不了生意冷淡而选择停业，企业界认为现在已开始进入经济不景气年代，因此不愿投资。

而政府正持相反的看法，政府认为现在世界经济已逐渐好转，国基组织(IMF)的报告称；今年世界经济增长3.6％，明年有望达到3.7％。而印尼的经济也有所好转，2017年第一季与第二季经济增长达5.01％，第三季达5.06％，希望第四季会更高。

另外一个经济好转的指标，即出口已好转，2017年第三季出口增长17.27％，而第一季只有8.21％，第二季3.36％。今年第三季进口比2016年同期增长15.09％，今年第一季进口增长5.12％，第二季增长0.55％。

根据统计局的资料，我国70％的进口为原材料，15％进口为生产性机械。剩下的才是消费品。金融服务管理局(OJK)资料显示，客户未动用的银行融资高达1400兆盾，比去年1304兆盾还要多。银行业已准备了大量的融资，但因种种原因，企业界仍无动于衷。

税务压力增加

第三、税务局追税，年终将至财政部因税收未能达标，而想尽办法追税，到11月底税收只达到指标1472兆盾的78％，估计到年底只能达到指标的90％ 。有意投资者因害怕被追税，而暂时不愿投资。如房地产业的萧条，买家除了不得以非买不可时才会购屋。财政部长最近下令税务局长，不得威胁或恐吓纳税人，免得给纳税人造成压力，但无论如何，税务的压力已经形成。

因为以上原因，使企业界裹足不前，虽然我国宏观经济已恢复，但企业界还是不敢冒然投资，仍然持观望态度，以免一旦做错决定造成亏损。(文/邝耀章)