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我国的债务与投资情况

穆迪(Moody抯)评级机构提升我国的长期外汇债务从Baa3至Baa2，并评我国的前景稳定。该等级将我国排列在可投资等级，与印度与菲律宾同等级。

该调整强调我国的基础建设与宏观经济稳定，我国有正确的财经政策与小心谨慎的金融措施，并拥有足够的外汇储备资金。因此穆迪评级机构评估，我国有足够的能力面对可能来自外界全球性的财经动荡。

我国对抗外来动荡的潜在经济力量越来越强，可以从外部脆弱性的指标看出，即未来一年到期的短期债务及长期债务对外汇储备的比率是51.3％可以看出。

债务对国内生产总值(PDB)的比率的确有所增加，特别在兴建基础设施方面，但仍然在可投资国家的平均比率之下即在39-46.2％。而我国一部分的债务是长期债务。

审慎的财务政策从国家收支预算的不敷之数维持在3％之下可以看出。经济基础的改善可从各方面看出，其中有低的通货膨胀及外汇储备有1190亿美元看出。另外，出口结构的改善，分散出口目的地及出口种类。致使改善了国家收支预算的不敷之数。工业产品的出口从2013年的62％增加到2017年的72％。

我国债务等级的前景稳定，表示可能在短期间不会有债务等级的改变。穆迪提升我国债务等级的结果，引致其他评级机构也根着提升我国的债务等级，使我国的投资等级也跟着上升，使佐科威总统大规模的基建工程也得以进行。

全球的评级机构都把印尼列为投资目的国。 2017年美国经济学家网络向223位在亚洲的企业领导人进行调查的结果，把印尼列为全球第三可投资国，仅在中国与印度之下。

这是我国在最近5年里最大的收获，但这一切还未能使我国脱离低经济增长，提供更多的工作机会与减少贫富差距。这表示经济改革还需要继续进行下去。

无论如何这一切我们必须继续下去，我们仍需要小心谨慎的处理经济问题。如40％的国家债券在外国人的手中，当外资突然退出我国时，也许我国将发生经济动荡。(文/邝耀章)