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我国异常的宏观与微观经济情况

最近数周，我国媒体对我国经济情况的差异议论纷纷，如国内生产总值(GDP)、经济成长与民众购买力下滑及零售市场不景气的情况有很大的差距。宏观经济有不错的成长，而微观经济却有每况愈下的情况。

数个平时客户川流不息非常热闹的购物中心，现在冷冷清清少人光顾。问题是为何统计数字，我国第二季的经济增长高达5.01％，但是另一方面零售市场的购买力却下降，如2017年第一季水泥的零售同比下降1.2％，通常回教新年(解禁节)是成衣业丰收的季节，但今年解禁节的成衣业下降15％，而商业中心的空置店面达18.4％。

部分评论家认为，这不是民众的购买力下降，而是民众转移采购方式从传统的采购方式至网络购物。并且我们不能只看一两种产品，而是必须整体的观察宏观与微观经济层面。零售业的情况只能代表部分消费情况，而整个社会的消费情况才能反映国内生产总值，中央统计署的报告是比完整的统计资料。

从2011年到2013年到2017年的消费与国内生产总值不断增加，这表示消费情况影响国内生产总值，消费越强国内生产总值越强。现在的情况有点异常，即消费下降但国内生产总值却增加。而家庭的消费占总消费的大部分。消费的下降，是由于家庭消费下降之故。

民众的消费可分为几个部分；(1)饮食的消费，除了在酒店的饮食消费。(2)家庭设备，包括衣服与鞋子。(3) 家庭用具。(4) 教育与保健。(5) 交通与通讯。(6) 酒店与餐馆的消费。最后一点是属于休闲的消费，包括旅游消费。

饮食的消费是固定的必须消费不能删减，家庭设备的消费，如衣服、鞋子及其他家庭用具稍为减少。教育与保健的消费有一点下降，但在2017年第二季有一点上升。而酒店与餐饮的消费，只是少数富裕民众的消费。

富裕民众设法维持他们的休闲生活，假日到国内外去旅游，我们可以看到在假日飞机客满，到山顶或外埠的道路塞车的情况，著名餐厅里宾客满座的情况，经济不景气的情况，对他们并没有太大的影响，最多他们停止做一些额外的投资，如购买房地产与土地等，使房地产业与地产出现下滑的不景气现象。但他们仍设法维持休闲的生活，对他们来说更重要的是享受生活。这就是在不景气的情况下，零售业下滑，而人民看到的是满街塞车的情况，马路上都是有车阶级，好像市面上看不到穷人的情况。

中产阶级民众，是社会上大多数的民众，他们靠薪水过活，期望每年一次的调整薪资。但因为市场的不景气，薪资的调整不如预期，他们为了节省开支，减少日常不太重要开支，如购买衣服、鞋子等不太重要的日常用品，他们会更加小心的支出，只维持重要的开支，如不能删减的日常饮食，而对不太重要的购买衣服鞋子压后。在这样的情况之下，造成恶性的循环，使零售业更困难。

而低下层收入的民众，虽然政府调高了最低工资，但工厂因为市场不景气，订单减少而不再加班，使低层民众的收入不增反而减少，使低收入民众更加困难，不得不节省开支。

由于上中下层民众都在节省开支，造成民众的购买力下降。而政府的财政在捉襟见肘的情况下，不但没有减税来促进民众的购买力，反而增加税收来满足政府财政的收入，因此更加重市场不景气的恶性循环。(文/邝耀章)