家电等级合并 将加重贫困家庭负担

矿务与能源部拟简化非津贴家庭用电户种类,被评将加重用电户负担。目前有数种非津贴家庭用电户即:900伏特安培(VA)用户,1,300VA用户,2,200VA用户将被取消,一律合并到4,400VA用电户。

矿务与能源部的理由是,这几种用电户的用电量相差不大,可以合并在一起,即合并到4,400VA的种类。

900VA用电户的电价是每千瓦时(KWh) 1.352盾,而1,300VA-6,600VA的用电户的电价是每千时1.467盾。虽然政府强调每千瓦时的差价相对的小,但仍然有差价,对900 VA用电户低下层的民众而言,等于加重他们的负担。

强迫用电 变相加价

有人认为,这是电力公司变相的加价,强迫百姓用更大的电力,对于低下层的家庭原本900VA已经够用,现在电力公司强迫他们一定要合并到5,500VA的电量,这无形中加重他们的负担。估计用电量900VA的用户每月将增加支出电费8.4%。倘若一个900VA用电户每月用电量119.1 KWh,现在的每月电费是167,853盾,而采用5,500VA用电量后,每月电费将增加至181,995盾,与原来的电费不会相差太多。

而用电量1300VA, 2,200VA,4,400VA用户的电力基价与5,500VA的电力基价一样,不会加重他们的负担。

电力公司的现由是,一个现代化的家庭如果用电冰箱、冷气机(空调)、电熨斗、电视机的话,900VA的用电量是不够的,政府为了给予低下层的用电户方便,取消4,400VA以下非津贴用电户种类。

根据能源经济与能源分析研究所(Institute for Energy Economics and Financial Analysis )的报告,2019年爪哇岛与巴厘岛的供电量将多出40%。今年爪哇岛与巴厘岛的高峰用电量达49900兆瓦(MW)电量,而发电量将达到70500兆瓦。因为政府计划兴建35000兆瓦的发电量的结果。

国营电力公司总裁Sifyan Basir说,供电量的增加,在未来的一年至两年内,可推动用电户每人用电量增加至1,500 KWh。而目前每人用电量只有934 KWh,因此电力公司并没有调高电力基价,只是提供更大的电量给用电户,让用电户可以多享受现代化的电器生活,提升民众的生活水平。

专家认为,政府拟调整用电户种类,将非津贴900VA用户、1,300VA用户、2,200VA用户取消,一律并到4,400 VA用电户。对低下层的900 VA用电户来说等于变相的加价,加重用电户的负担。

将导致通货膨胀

今年5月政府取消对1600万个900 VA用电户的津贴,已导至今年上半年通货膨胀的因之一。现在政府又将900 VA用电户等级合并到4400 VA等级,似将加重中小型家庭工业的生产成本,通常中小型家庭工业的电力成本为生产成本的20%。如此一来,明年的通货膨胀率可能会达到4%。

假设一个900 VA家庭每天用电量如下:

350 watt电熨斗,2小时/天,用电量0.7 KWh/天

150 watt 抽水机,3小时/天,用电量 0.45KWh/天

100 watt电冰箱,6小时/天,用电量 0.6 KWh/ 天

110 watt电视机,6小时/天,用电量 0.66 KWh/天

300 watt 电饭锅,2小时/天,用电量 0.6 KWh/天

6个20watt电灯,6小时/天,用电量 0.72 KWh/天

每个的电费大约167,853盾,合并后电贵将增至181,995盾。这对900 VA用电户的贫穷家庭仍是一项不小的负担。(文/邝耀章)