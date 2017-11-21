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家电等级合并 将加重贫困家庭负担

矿务与能源部拟简化非津贴家庭用电户种类，被评将加重用电户负担。目前有数种非津贴家庭用电户即：900伏特安培(VA)用户，1,300VA用户，2,200VA用户将被取消，一律合并到4,400VA用电户。

矿务与能源部的理由是，这几种用电户的用电量相差不大，可以合并在一起，即合并到4,400VA的种类。

900VA用电户的电价是每千瓦时(KWh) 1.352盾，而1,300VA－6,600VA的用电户的电价是每千时1.467盾。虽然政府强调每千瓦时的差价相对的小，但仍然有差价，对900 VA用电户低下层的民众而言，等于加重他们的负担。

强迫用电 变相加价

有人认为，这是电力公司变相的加价，强迫百姓用更大的电力，对于低下层的家庭原本900VA已经够用，现在电力公司强迫他们一定要合并到5,500VA的电量，这无形中加重他们的负担。估计用电量900VA的用户每月将增加支出电费8.4％。倘若一个900VA用电户每月用电量119.1 KWh，现在的每月电费是167,853盾，而采用5,500VA用电量后，每月电费将增加至181,995盾，与原来的电费不会相差太多。

而用电量1300VA， 2,200VA，4,400VA用户的电力基价与5,500VA的电力基价一样，不会加重他们的负担。

电力公司的现由是，一个现代化的家庭如果用电冰箱、冷气机(空调)、电熨斗、电视机的话，900VA的用电量是不够的，政府为了给予低下层的用电户方便，取消4,400VA以下非津贴用电户种类。

根据能源经济与能源分析研究所(Institute for Energy Economics and Financial Analysis )的报告，2019年爪哇岛与巴厘岛的供电量将多出40％。今年爪哇岛与巴厘岛的高峰用电量达49900兆瓦(MW)电量，而发电量将达到70500兆瓦。因为政府计划兴建35000兆瓦的发电量的结果。

国营电力公司总裁Sifyan Basir说，供电量的增加，在未来的一年至两年内，可推动用电户每人用电量增加至1,500 KWh。而目前每人用电量只有934 KWh，因此电力公司并没有调高电力基价，只是提供更大的电量给用电户，让用电户可以多享受现代化的电器生活，提升民众的生活水平。

专家认为，政府拟调整用电户种类，将非津贴900VA用户、1,300VA用户、2,200VA用户取消，一律并到4,400 VA用电户。对低下层的900 VA用电户来说等于变相的加价，加重用电户的负担。

将导致通货膨胀

今年5月政府取消对1600万个900 VA用电户的津贴，已导至今年上半年通货膨胀的因之一。现在政府又将900 VA用电户等级合并到4400 VA等级，似将加重中小型家庭工业的生产成本，通常中小型家庭工业的电力成本为生产成本的20％。如此一来，明年的通货膨胀率可能会达到4％。

假设一个900 VA家庭每天用电量如下：

350 watt电熨斗，2小时/天，用电量0.7 KWh/天

150 watt 抽水机，3小时/天，用电量 0.45KWh/天

100 watt电冰箱，6小时/天，用电量 0.6 KWh/ 天

110 watt电视机，6小时/天，用电量 0.66 KWh/天

300 watt 电饭锅，2小时/天，用电量 0.6 KWh/天

6个20watt电灯，6小时/天，用电量 0.72 KWh/天

每个的电费大约167,853盾,合并后电贵将增至181,995盾。这对900 VA用电户的贫穷家庭仍是一项不小的负担。(文/邝耀章)