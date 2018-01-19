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大米存量资料不正确 各机构各说各话

国粮署(Bulog)的大米存量已在安全数字之下。贸易部称市场上中级大米原每公斤9500盾，现已涨至12000盾，为了安全起见，贸易部开放进口大米，并已透过某私营企业(PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)向越南与泰国进口50万顿高级大米。贸易部的紧急措施，已引致相关部门的争议。

我国大米存量数字多年来没有正确的数字，至到现在各部会各机构仍然各说各话，因为未有统一的计算基础与依据。各部会与机构各有自己统计出来的数字，甚至相差甚远。

比如2015年，农业部统计出来的我国消费大米数字是每年每人124公斤。而国家统计局统计出来的数字是每年每人消费139公斤，全国经济社会调查机构的统计数字是每年每人消费87.63公斤。经过深入的研究最后得出的结果是，每年每人消费114公斤，以我国人口2亿6000万人计算，我国每年需要2800万顿大米。

农业部的资料是我国有1640万公顷农田，2017年底存大米100万顿。国家统计机构称，至2015年我国的农地只有1410万公顷。

我国生产的大米每年最多3000万顿，这是假设没有天灾及气候良好的情况下的产量，一年只多出200万顿只能做为后备粮食，如何能够出口？

农业部在2017年多次公布，我国大米存量充足，大米产量已达到自给自足的地步，不再需要自外国进口。现在，贸易部突然公布向外国进口50万顿大米，而且将在正月底抵达我国。

监督商业竞争委员会(KPPU)主任塞卡威．拉乌夫(Syarkawi Rauf)说，因为资料不正确，造成错误的判断。 2016年第48号总统指令；政府指派国粮署(Bulog)为进口大米的机构。

国粮署主任查洛特(Djarot Kusumayakti)表示；国粮署倘设法收集农民的大米。虽然市面上的大米价格已经涨价，但农民的收入并未增加，得益的只是大米中介商。

农业部自去年已公布我国大米存量充足，事实是市场因缺货而导致大米价格飙升。大米价格飙升将导致其他物价的上升，为了避免通货膨胀，控制通货膨胀不超过指标，贸易部长宣布已向越南与泰国进口50万顿大米。据称贸易部也发现一些仓库里已没有大米存量。

奇怪的是，农业部仍坚称在国粮署的仓库里有100万顿大米存货，并说我国每月的大米消费量为240万顿大米，而农民生产大米收成是300万顿。农业部不同意贸易部自越南及泰国进口大米，因为二月与三月将是农民收成大米的季节，到时大米供应将过量，价格将自然会下降。

农业部长安兰(Amran)说，2017年一整年，我国未进口大米。

究竟是何方的统计有问题，是农业部的统计有问题，还是国家统计局的统计有问题，倘若现在不弄清楚，以后还会发生同样的事情。大米的价格非常重要，可影响其他物价，导致通货膨胀。造成经济混乱，甚至于引致社会的不稳定。

政府除了做市场调控之外，加速大米的分配与运输，除了国粮署与农业部之外，粮食特别委员会也应扮演更重要的角色。(文/邝耀章)