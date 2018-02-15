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国会修改MD3法令扩大权力

2月12日国会通过修改的2014年第17号MD3法令，所谓MD3法令，即有关：人协大会、国会、地方代表理事会、地方议会的法令。该法令通过后，国会的权力将膨胀，甚至于其权力将超过行政机构。

国会为立法机构原与行政机构、司法机构平等与平行。 MD3法令修改后，国会的权力不但扩大，甚至于超过行政机构。

如MD3法令的第73章，允许国会传召某人，倘若被传召的人三次不出席，国会有权通过警方强制押解不出席的某人到国会。其实这样的权力已超过国会原有的功能或职权，国会的功能有三项，即一、制定政府年度预算，二、监督政府施政，三、制定法律。透过警方传召人士到国会问话，已经超过国会原有的权力，国会好像成了司法机构，不是立法机构。

另外，MD3法令的第245章，使国会议员对法律具有免疫力，该法令规定若国会议员被警方怀疑需要调查，则必须先获得总统的书面批准，与国会尊严委员会的同意。该项法令可以让国会议员逃避司法机构或肃贪委员会的调查，该法令已违反了法律面前“王子犯法与庶民同罪”的公平原则。

并且也违反了1945年宪法，2014年宪法透过第76/PUU-XII/2014已撤销了国会议员可以免受司法调查的不公平特权。现在，不但恢复了国会议员可以免受司法机构的调查，即必须有总统的书面批准，与国会尊严委员会的“推荐书”。他们已把需要国会尊严委员会“同意”一词，改为“推荐”，这表示要调查议员更加困难。

国会拥有强制传召权

MD3法令的第122章，增加国会尊严委员会的功能，即对贬低或侮辱国会或国会议员的人士或团体，采取法律途径。这也违反了宪法，因为国会尊严委员会非司法机构。如此一来，若有人或团体向国会或议员提出不合议员心意的建议，很容易被指为侮辱了国会而被控上法庭，这已违反了民主制度，及违反了国家行政法。

议员本是由人民选出，是人民在国会里的代表，理应听取人民的意见，反映人民的心声。倘若议员不愿意接受人民的意见，已违反了民意。 MD3法令越修越远离民意，加上国会可以透过警方传召民间人士，国会将成为超级机构，没有人能指责或批评的超级组织，这并非民主国家之福，在民主国家里即使总统也要遵守法律何况议员。

虽然国会全会里有两个政党离会不表决，但最后国会全会还是通过了该MD3修法，国会将成为一个权力超强，不能被批评或指正的超级机构。

要求重审

不同意一方将上诉到司法委员会(Komisi Judisial)，要求重审该法案。热球将落到司法委员会手中，就看司法委员会是否有正义感来解决这争议。众所周知，一向以来，有诸多国会议员或地方议员涉嫌贪污案，人民对国会颇为失望。

在修改后MD3法案里，也增加了国会副议长的人数从5位增加至6位，与人协副议长的人数从5位增加至8位。斗争民主党本是最多席位第一大党，但因为当时被反对党抵制，而未获得国会副议长的职位，修改MD3法令后，斗争民主党获得一个副议长的席位，这是在这次修改MD3法令中，斗争民主党获得的唯一利益。(文/邝耀章)

