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各政党争夺副总统职位

大印尼行动党(Gerindra)于4月11日在罕巴朗(Hambalang)召开的全国代表协商大会上，宣布支持帕拉波沃参选2019年总统选举。帕拉波沃等待的不是大印尼行动党的支持，因为该党是他所成立的，而且他任总主席，该党理所当然会支持他。

其实、帕拉波沃等待的是其他政党的支持，如国民使命党(PAN)，公正福利党(PKS)，民族复兴党(PKB)等的支持。至今这几个政党仍然持观望的态度，他们在等待佐科威或帕拉波沃，看谁给他们更好的条件或职位，他们才宣布支持谁。

帕拉沃如果单靠大印尼行动党的支持，倘未能提名参选总统。因为大选法规定，必须在国会拥有超过20％席位的政党或联合政党才有资格提名总统候选人。而大印尼行动党(Gerindra)在2014年的大选中只获得11.81％的选票。所以大印尼行动党必须与其他政党联盟才能提名帕拉波沃为总统候选人。

国民使命党(PAN)表示，有意推出自己的总统候选人，未必愿意与大印尼行动党联盟，除非帕拉波沃愿意把总统候选人的职位让给国民使命党。

而公正福利党(PKS)也只有6.79％的选票，若公正福利党与大印尼行党联盟，两党加起来也只有18.6％，也不够20％的选票。

民族复兴党(PKB)表示，若佐科威阵营给他副总统候选人的职位，他一定支持佐科威，反之他会支持其他政党，具有一点威胁的味道。换句话说倘若佐科威不给他副总统的职位，他才会支持大印尼行动党。

另外，民主党(PD)也无意与帕拉波沃联盟，民主党有意推出苏西洛的长子阿古斯为佐科威的副总统候选人，阿古斯曾多次会见佐科威，但佐科威推说现在还未考虑副总统人选。

争取副总统的原因

为何各政党都要争取2019年副总统候选人？因为志在2024年选总统。虽然副总统只是备胎作用，没有多大的权力，甚至于没有签发指令的权力。其实副总统的权力比不上部长的权力大，部长有权力颁发部长令，拥有众多属下，如次长司长局长等，在各省各县都有办事处，但副总统没有，其实副总统的职权就如一位国务部长一样，没有部属只在中央有办事处，在各省各县没有办事处。

副总统只有在总统出缺时才代替总统视事。无论总统临时出缺或永久性出缺时由副总统代替。如苏哈多总统于1998年被迫辞去总统职位时，由副总统哈比比接任总统。又如瓦希德总统被弹劾时由副总统美加娃蒂接任总统。

所以各政党都要争取2019年的副总统候选人职位；第一、因为倘若当上2019年副总统，2024年佐科威将不能再选总统，到时副总统出来选总统就事半功倍。

第二、成为副总统候选人将抬高所代表政党的声望，将增加该党在国会及地方议会选举时，当选议员或地方议员的席位。

第三、当总统临时出缺或永远出缺时，取代总统职位。

对于帕拉波沃来说，因为自己的得票率不够，所以需要的是一位有声望、有吸引力、可以拉高他的得票率的人选。但当今佐科威的声望正如日中天，也许会发生西瓜靠大边的效应，大部分的政党都靠到佐科威阵营去。

对于佐科威来说，需要的是一位有诚信、肯努力工作、不计较工作、能够与佐科威合作、与佐科威有同一意向的副总统人选。究竟谁会出线成为佐科威的副总统候选人，让我们拭目以待。(文/邝耀章)