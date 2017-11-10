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印尼糖业问题面面观

为了解决我国糖产积累在农民销不出去的问题，政府已制定了条例，从经济统筹部、农业部、到司级都制定了条例，但仍未能满足糖农的需要，政府被认为未能全面的解决我国制糖工业面对的问题。

我国糖业面对的三大问题，即：第一，糖厂规模太小，年龄太老，技术落后。第二，政府管理糖业的制度经常改变，经常朝令夕改。第三，最高零售价的影响，加上民间的购买力下滑所引起的问题。

振兴制糖工业

短期间民间的购买力不会好转，政府应如何振兴我国的制糖工业？首先，了解我国制糖业的结构，从两种原料制糖，第一种从甘蔗提炼成砂糖，每年产量约250万吨。第二种从粗糖（糖精）为原料制成工业用糖，每年产量约500万吨。

政府所拥有的糖厂，大部分采用甘蔗为原料，工厂已老旧，而且技术落后。约有一半是小厂，而大厂还有竞争能力，而小厂成为制糖工业的负担。

其实政府很早已想要振兴制糖工业，甚至于已准备了经费。问题是为何没有结果？而私营制糖厂，如在玛琅的Kebon Agung制糖厂，Pati的Trangki制糖厂能够经得很好，并且产量增加了三倍，带给其股东极大的好处。在楠榜的制糖厂也一样，非常有效的生产砂糖，且成本比世界价格低。

从振兴私营制糖厂的经验，需要很大的经费，及8年至10年的时间，国营制糖厂的管理层经常换，使振兴计划不能利进行。倘若国营小制糖厂的振兴计划能够顺利进行，也许可以避免一向以来发生的糖业问题。

有人建议，将政府的小制糖厂合并，或关闭没有生产甘蔗的地区的制糖厂，但问题是政府无法拨出大笔的振兴计划款，与足够长的时间供进行振兴计划。也有人建议，让国营制糖厂私有化。

而糖精(工业用糖)厂的粗糖原料靠进口，工厂通常设在靠近码头，以提高运输效率，工业用糖的产量多出270万吨，增加国内糖业的乱象。其实，多出的工业用糖可以供出口，如马来西亚一样。另外工业用糖厂有义务以一定的价格购买糖农的粗糖。

糖业的管理问题

第二、政府规定的购买粗糖最高收购价(HPP)及砂糖最高零售价(HET)与有关税务的规定经常变动，使糖业更加混乱。如2000年因为糖农的压力，政府调高了粗糖最高收购价。

人民也不清楚政府指定那个机构管理糖业，国粮署曾经被指定管理糖业，但只是暂时性质。由国粮署向糖农收购甘蔗，可以保证最高收购价，不会被商人压低价格。

政府的糖业政策何去何从？是亲向糖农、还是亲向消费大众或亲向制糖厂，或其他食品工业或饮料工业？甘蔗农希望有更高的甘蔗价格，特别在人力资源不断高涨的时候。对消费者，特别对食品工业与饮料业希望有便宜的原料糖及方便可以买到，不要缺货。政府应该要有清楚的糖业政策。

第三，最高零售价的限制在每公斤12500盾，加上民众购买力的转弱，给糖农造成很大的压力。如果最高零售价与糖农的差价只有30％，生产方要负责银行利息、税务、生产经费、运输费等，糖农的最高收购价只有9750盾。糖农希望能够收购价及最高零售价可以达到每公斤15000盾。参考苏哈多时代的最高零售价与糖农的收购差价有40%。

砂糖被列为9种人民生活必须品之一，其价格受到政府的控制，因为其价格的变动将影响通货膨胀率。所以当国内砂糖缺货，或价格超过最高零售价时，政府只得从外国进口砂糖，以压低国内砂糖价格。

政府希望2019年政府将提供优良品种的甘蔗，及逐步振兴制糖设备，印尼能够达到砂糖自给自足，国内能达到每年生产300万吨砂糖，而现在每年产量只有250万吨。(文/邝耀章)