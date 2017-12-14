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印尼清廉指数在东盟国家排名上升至第三

经过肃贪委员会不辞辛劳的揭发贪污事件，印尼的肃贪工作终于有了进展，印尼的清廉指数有了很大的改善，目前在东盟国家里清廉指数已上升至排名第三。

肃贪委员会主席阿古斯．拉哈尔佐(Agus Rahardjo)在雅京举行的世界反贪日大会上说，印尼的清廉指数(IPK)在东盟国家排名第三，但印尼尚需修改诸多法规向新加坡看齐。印尼的肃贪行动已在正确的方向，所以现在已看到一些肃贪的成果。

1999年印尼的清廉指数在东盟国家中排名最后，今年初印尼的清廉指数已超越菲律宾与泰国，而新加坡仍排名第一。

印尼未能超越新加坡也是正常的事，因为新加坡自1952年开始已认真的肃贪，并成立了名为”Corrupt Practices Investigation Bureau”(CPIB)的反贪机构。而印尼于2002年才成立肃贪委员会(KPK)。

阿古斯表示，印尼若要像新加坡一样清廉，尚需修改许多法规或条例，虽然印尼已经批准了联合国的反贪污公约成为印尼的反贪法令，即2006年第7号印尼法令。

印尼原有的反贪污刑事法令已经过时，所以现在印尼的反贪法令只触到与政府财政有关的贪污案。其实，政府官员经常被民众的私营企业所贿赂。

例如，私营企业想要获得国营银行的贷款，经常会贿赂银行的领导人。又如，个人为了要获得保险公司的赔偿 ，而贿赂保险公司的职员等。而贪污刑事法未触到私企或私人的贿赂行为，当前的肃贪法令，只针对国家造成损失的案件，且需要财政稽查署公布政府因该案受到的损失。

肃贪委员会副主席劳德．穆．沙立夫(Laode Muhammad Syarif)说，印尼的肃贪法令尚未齐全，没收或充公贪污犯的财产法令也未齐全，法官也经常没用来处置贪污犯，没收贪污犯的财产并未认真的被执行。法官的理由是，没收或充公财产法令并未齐全，因此没有使用来没收贪污犯的财产，特别是对平民的贪污或贿赂嫌犯。

劳德认为肃贪工作需要国会的参与，因为制定肃贪法令需要国会的批准。比起争论是否要修改肃贪委员会法令不如修改贪污刑事法令。

佐科威总统表示，印尼是执行肃贪法令最有成果的国家之一，但他认为尚有许多需要改进的地方，特别是肃贪法令与贪污刑事法令，印尼需要更认真的执行肃贪工作。许多地方首长仍然涉嫌贪污案，2004年至今，有12位省长及64位县长因涉贪污案被捕入狱，未包括国会议员与地方议员。

他认为印尼不能再拖延修改服务民众制度、改善国家行政法与扩大教育民众反贪，这是为了防止贪污发生的方法。简化法规或条例提高效率也是防止贪污的方法之一，发生贪污案的其中一个原因，是申请准证的程序太过复杂，旷时废日，花太长的时间。因此政府为了提高效率防止贪污，废除了3000多项地方法令，但被宪法法院所否决，撤销内政部废除地方法令的权力，目前还有42000项法令需还要被废除，中央政府只是为了提高效率、促进投资与防止贪污。

现在印尼肃贪的成果已开始呈现，2017年经合组织(OECD)评价印尼国民是最信任印尼政府的国民。印尼的清廉指数在东盟国家里排名第三，希望肃贪委员会继续加强肃贪工作，不畏惧各种有意删减肃贪会权力的行动。

(文/邝耀章)