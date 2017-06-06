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印尼基础建设资金短缺的挑战

在印尼推动建设基础设施面对的一项挑战，即缺少便宜的建设经费及可以持续动用的经费。解决这项挑战并不容易，因为所需要的数目太大。

庞大的建设经费，从2015至2019年的建设经费需要高达5519.4兆盾，或每年需要1103.9兆盾。除了极需要建设基础设施之外，印尼也需要日常的支出费用与提高人民的福利，如社会福利与各种津贴。

2017年基础设施的建设经费共需要约1000兆盾，国家预算挑给建设基础设施的经费只有387.2兆盾，其他的资金政府希望从国营企业、私企或向外国贷款获得。政府的日常开支与公务员的薪酬与采购639兆盾，社会福利与津贴最少只有170兆。比2014年的400兆盾少了一半多。

基础设施的经费

从国家预算的分配可以看出三点：第一、政府只能负担基础建设经费的17.6％，比实际的需要少很多。第二、政府的日常开支越来越大。第三、社会福利与各种津贴越来越少。

从以上的分析看，政府需要大笔的经费以满足建设基础设施所需，原则上政府无法从国家预算中分配到足够的基础设施建设经费。实际上政府要从国内或国外私企获得该笔资金并不容易，将面对诸多困难。

若透支预算经费，将造成预算的不确定性，并增加预算的压力。2016年印尼国家预算里的不敷之数达到国内生产总值的2.46%，虽然比2015年的2.8%小，也在宪法规定的3％之下。但已比当初预算的指标2.35%高。

实际的不敷之数比原先设定更高，这表示政府的收入未能达标，特别是税收方面未达标。2016年政府大力推动的税务特赦计划，只带给政府135兆盾的税收，比原来设定的165兆盾低。

该计划也未增加纳税人的数目，只增加了48000名新纳税人，或从原有的970万人增加0.49％。可以肯定的是该计划在未来的年日，未能持续的增加国家的税收。在未政府仍将面对预算的赤字问题。

第二、透过国家预算的支出，将增加政府的外债。印尼今年五月份才从标准普尔获得可投资等级，将降低政府发出国债券的利息，另方面印尼在最近的数年也增加了外债对国内生产总值的比率。

2012年债务对国内生产总值的比率22.9%，2017年大大的增加至27.9％。根据统计，每增加0.5％表示增加3589兆盾。虽然27.9％仍然在理论或法津规定的60％之下。

但不要忘记，在同一时间里，国内的债务也在增加，这还未包括这两三年来国营企业所增加的债务。

第三、债务的增加将减缓国内资金的流通，直接给予国内金融市场很大的压力，目前印尼财务正在受到市场波动与银行资产弱化的考验。

流动资金的缩紧与银行资产的弱化，使银行的第三方资金从20%下降至56％，及银行坏账率从原来的1％上升至3％以上。

金融市场的压力，将影响财务市场的稳定性，引致通货膨胀、利息上涨。使因为投资等级上升，利息要跟著下降的现象，受到冲击并大打折扣。

第四、因为以上情况，由增加预算的赤字来支付开支，将引致李嘉图效应(efek Ricard­ian)，即民众将减少消费，而增加储蓄，民众预防政府赤字上升可能出现的后果。除非政府能够确保很有效的使用该贷款，否则消费的缩减，将阻碍经济成长。

动用社会资金

利用国家预算中的赤字来从事建设不是很好的方法，较好的方法是与私企合作，无论是国内私企或国外私企。

很可惜的是，在印尼的投资情况，资金的来源并不是很乐观，虽然政府已经减化或修改了一些法令。至到2016年底，投资资金的成长仍然在5％左右，或只有5年前的一半。

也许政府的减化条例进度缓慢，通常必须经过45年后才见效。也许在印尼未建立起一个拥有资金者与需要投资者之间适合的平台，使资金能够有效的被应用。

其中一项有潜力提升私企投资的是“社会资金”，在印尼仍然很少被利用。有效的利用社会资金不但可对经济发展有利，也可以提升社会与环境的收益。

投资者可以利用社会资金从事对社会有益的工作，根据联合国开发计划署的资料(UNDP)这两年来印尼可被利用的社会资金可达105兆盾。

印尼的金融服务管理局(OJK)正与联合在“印尼投资天使”(Angel Investor Indonesia)组织里的私企合作，政府推动加速改革或给予优惠。

除了社会资金之外，政府也可以利用其他的资金，只要是其目的对人道或社会有益。政府可以利用宗教资金（夏利亚资金），但政府必须透明的使用及严格的监督。(文/邝耀章)